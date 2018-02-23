У Вінниці за участі 30 родин Небесної Сотні відкрито “Дерево Свободи” на честь загиблих

Відкриття відбулось сьогодні за участі більше тисячі людей, що прийшли вшанувати пам’ять майданівців, які загинули виборюючи вільне і гідне майбутнє для всіх українців.

У Вінниці за участі 30 родин Небесної Сотні, загиблих під час розсрілів на Майдані у Києві чотири роки тому, відкрито “Дерево Свободи” на їх честь.

Як передає УНІАН, відкриття відбулось сьогодні за участі більше тисячі людей, що прийшли вшанувати пам’ять майданівців, які загинули виборюючи вільне і гідне майбутнє для всіх українців.

Учасниками відкриття стали тридцять родин загиблих героїв з різних куточків країни, ліцеїсти Київського військового ліцею ім. Івана Богуна, де навчається Едуард Полянський – син Героя Небесної Сотні жмеринчанина Леоніда Полянського.

Бронзовий монумент являє собою дерево вишні яке «проростає» з карти України висотою майже 6 метрів та вагою 800 кг. Композиція «Дерево Свободи» з якого починає опадати цвіт та 107 бронзових квіточок символізують кожного Героя Небесної Сотні, який віддав своє життя за свободу і гідність українців. Але вишня продовжує квітнути і народжувати нових Воїнів Світла. Автором композиції є молодий скульптор Борис Данилюк, а ініціатори благодійні фонди - «Подільська громада» та «Пам’яті Небесної Сотні»

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Заступник голови Громадської організації «Родина Героїв Небесної Сотні» Володимир Голоднюк, син якого тоді загинув від вогнепального поранення в голову, від імені родин Небесної Сотні подякував за увіковічнення пам’яті про Небесну Сотню. “Нас часто запитують: «За що вони загинули і чи варто це було?». Завжди говорю – вони загинули за Україну! І їх смерть була не марною, тому що такими, як ми були колись, ми уже ніколи не будемо. Небесна Сотня свою справу зробила, а решту – робити нам. Будьмо гідними їх!», - сказав він

Мати Героя Небесної Сотні з Тернопільщини, Василя Мойсея, Єлизавета, розповіла, що юнак мріяв посадити вишневий садок. «Це прекрасна вишня. Коли мій Вася їздив на Майдан – завжди казав: «Мамо, ми повернемося з перемогою! І я посаджу вишню свободи!». Він виріс патріотом. Я народила Героя, але не знала, що він стане Героєм посмертно. І кожного дня вмиваюся сльозами за нашими дітьми – вони померли за краще майбутнє. Син хотів одружитися і мати багато дітей, аби була нація. Вася був гарною людиною, завжди допомагав друзям, згуртовував біля себе. Як зараз ваша Вінниця згуртувала нас з усієї України, аби ми приїхали на відкриття пам’ятника», - розповіла Єлизавета Мойсей.

Волонтер Юлія Вотчер, під час церемонії викликала до монументу батька Назара Войтовича – найменшого загиблого учасника Майдану, який загинув від кулі снайпера у17 років.

“Серед нас близька для мене людина – батько Назара! Бо саме в ті дні, саме в ту мить, коли почали гинути наші діти і до церкви почали зносити перших загиблих… І встеляли ними святу українську землю під яблунею. І вона була така сама покручена, як ось ця вишня у Вінниці”, - розповіла вона.

У той момент, за словами Вотчер, вона була диспетчером на телефоні. “Пам’ятаю, як один із волонтерів приніс коробочку з трьома телефонами, а потім кладе ще 4… І каже відповідати на ці дзвінки. Але як? А за мить я зрозуміла - це телефони загиблих хлопців… А я як старша жінка мала знайти слова до сердець їхніх метрів.

І коли один телефон ожив на ньому було написано: «Мама»… Я не знала що сказати»! Це рідні шукали Назара і одразу його навіть друзі серед тіл не знайшли… Його впізнали по нових щитках на ногах, бо обличчя було все залите кров’ю… Згодом ми зустрілись на Майдані з його батьком і я віддала телефон Назара, який із рюкзаком все - що тримала в руках ця дитина перед смертю за Україну… Нині цей батько Героя серед нас, прошу вшанувати Назара і всіх 107 Героїв хвилиною мовчання… Вклоняюсь всім рідним Небесної Сотні, які народили Героїв!”, - сказала Вотчер.

Символічно люди, які взяли участь у відкритті пам’ятника загиблим Героям України, прийшли із квітами переважно білого кольору, котрим по весні цвітуть вишневі сади.