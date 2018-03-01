Тіна Кароль дозволила водію перевищити швидкість - у мережі обговорюють таємне кохання співачки (відео)

В окремих кадрах нового кліпу чоловіка, що сидить за кермом поряд з Тіною Кароль, чітко видно.

В перший день весни Тіна Кароль випустила кліп на чуттєву пісню «Все в мені» зі свого visual album «Інтонації», присвяченому 8 березня. Фільм, знятий про співачку за мотивами нового альбому, який вийде через тиждень на 1+1.

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Як стало відомо, у стрічці Тіна Кароль вперше зізналася, що композиція «Все в мені» присвячена її таємному коханню, передає Viva.

В окремих кадрах чоловіка, що сидить за кермом поряд з Тіною Кароль, чітко видно. Шанувальники співачки відразу ж звернули увагу на те, наскільки яскраві та щирі емоції на обличчі артистки під час сцен в автомобілі.