У 2017 році Мін'юст стягнув із неплатників аліментів майже півмільярда гривень

В Україні зараз близько 3 млн дітей живуть в неповних сім'ях, із них аліменти не виплачуються майже 600 тис. дітей.

З початку 2017 року Міністерство юстиції України стягнуло з неплатників аліментів 450 млн грн на користь українських дітей, повідомив голова Мін'юсту Павло Петренко, виступаючи сьогодні у Верховній Раді.

«Тільки з початку минулого року було стягнуто на користь українських дітей на підставі діючих норм закону 450 млн грн. Йдеться про 441 тис. дітей», - зазначив Петренко.

Він також повідомив, що новий ухвалений закон про посилення відповідальності неплатників аліментів, який діє в Україні менш ніж місяць, дає приголомшливі результати. «Зараз ті діти, які стали жертвами безвідповідальності своїх батьків, почали отримувати ту мінімальну соціальну підтримку у вигляді аліментів», - сказав міністр.

Петренко зазначив, що імплементація цього закону дуже важлива для країни, оскільки в Україні близько 3 млн дітей живуть в неповних сім'ях, із них аліменти не виплачуються майже 600 тис. дітей.

Читайте такожУ Мінюсті розказали про перших покараних неплатників аліментівЯк повідомляв УНІАН, 6 лютого 2018 року в Україні набув чинності закон про посилення відповідальності за несплату аліментів, яким, зокрема, передбачено тимчасове обмеження в праві виїзду за межі України боржника, який не платить аліменти.

До боржника, у якого є заборгованість зі сплати аліментів у розмірі, що сукупно перевищує суму відповідних платежів за шість місяців, можуть застосовувати такі заходи: тимчасово обмежити його в праві керувати транспортним засобом, користуватися вогнепальною мисливською, пневматичною і охолощеною зброєю, пристроями вітчизняного виробництва для відстрілу патронів, спорядженими гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, а також обмежити в праві на полювання.

Крім того, законом передбачено новий вид адміністративного стягнення у вигляді соціальних робіт, які полягають у виконанні особою, що вчинила правопорушення, у вільний від роботи чи навчання час платних суспільно корисних робіт, вид яких визначатимуть органи місцевого самоврядування.