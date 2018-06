Топ-10 найочікуваніших музичних фестивалів світу

Музична десятка. Які фестивалі варто відвідати цього року.

Світова індустрія музичних фестивалів розправляє крила і підраховує бариші — і все завдяки мілленіалам, які не мислять свого життя без подібних заходів. Представляємо 10 найпопулярніших музичних фестивалів світу, які варто відвідати цього року.

1. DONAUINSELFEST Де: Відень, Австрія Коли: 22-24 червня 2018 року. Число глядачів у 2017 році: 2,8 млн. Австрійський Donauinselfest, в програму якого входить музика на будь-який смак, з 2015 року гордо носить звання самого відвідуваного музичного фестивалю у світі. Тоді ж він потрапив у Книгу рекордів Гіннеса, зібравши за три дні на одній локації 3,3 млн глядачів.

2. MAWAZINE Де: Рабат, Марокко. Коли: 22-30 червня 2018 року. Число глядачів у 2017 році: 2,4 млн. В 2018 році організатори фестивалю Mawazine, який щорічно збирає першорядних зірок арабської та африканської музики, очікують приріст глядачів: для цього вони перенесли дати проведення з середини травня на кінець червня, коли закінчаться іспити в школах. При цьому на більшість концертів вхід вільний. Захід з 17-річною історією в останні роки проходить під патронатом Його Величності короля Мохаммеда VI.

3. SUMMERFEST Де: Мілуокі, США. Коли: 27 червня — 1 липня, 3-8 липня 2018 року Кількість глядачів у 2017 році: 830 тис. Фестиваль Summerfest вже 50 років об'єднує фактично всі популярні музичні напрямки від кантрі до року і вважається одним з найбільших в США. У минулому році хед лайнерами його відкриття були культові Red Hot Chili Peppers. Продовжили 11-денну програму Pink, Боб Ділан, The Chainsmokers та інші зірки.

4. ROCK IN RIO Де: Ріо-де-Жанейро, Бразилія. Коли: вересень 2019 року. Кількість глядачів: в середньому 700 тис

Де: Лісабон, Португалія. Коли: 23, 24, 29 та 30 червня 2018 року. Кількість глядачів: в середньому 350 тис. Перший Rock In Rio відбувся в 1985 році і вже на старті зібрав 1,5 млн слухачів: тоді тут виступила легендарна британська група Queen. В останнє десятиліття Rock In Rio проводиться по черзі в Південній Америці по непарних роках і в Південній Європі — по парних. В цьому році в Лісабоні очікуються Muse, Бруно Марс, The Killers і Кеті Перрі.

5. ESSENCE Де: Новий Орлеан, США. Коли: 5-8 липня 2018 року. Число глядачів у 2017 році: 470 тис. Фестиваль Essence в Південному Орлеані, вперше проведений у 1995 році, — одне з найбільших календарних подій афроамериканської культури і музики. У 2018 році його хедлайнерами стануть Джанет Джексон та Еріка Баду.

6. SZIGET Де: Будапешт, Угорщина. Коли: 8-15 серпня 2018 року. Число глядачів у 2017 році: 450 тис. Фестиваль, який вважається одним з головних музичних подій Європи, примітний тим, що на його сцени проклали дорогу українські музиканти. Серед тих, хто виступав на Sziget, — гурти ТНМК, Гайдамаки, Onuka, ДахаБраха і Atomic Simao

7. NEW ORLEANS JAZZ AND HERITAGE FESTIVAL Де: Новий Орлеан, США. Коли: 27-29 квітня, 3-6 травня 2018 року Кількість глядачів у 2017 році: 425 тис. Фестиваль, який вважається одним з головних музичних подій. Фестиваль новоорлеанського джазу і традицій проводиться з 1970 року, і його програма включає в себе джаз, блюз, госпел, кантрі, латиноамериканську музику і місцеві стилі. Втім, тут можна почути і представників інших жанрів — в 2018 році на фестивалі виступлять Стінг і Aerosmith.

8. TOMORROWLAND Де: Бом, Бельгія. Коли: 20-22 і 27-29 липня 2018 року. Кількість глядачів у 2017 році: 400 тыс. Відіграти сет на Tomorrowland — частина обов'язкової програми для кожного з кращих світових діджеїв. Тут побували всі головні зірки електронної сцени, багато з них виступають на бельгійському фестивалі щорічно.

9. ELECTRIC DAISY CARNIVAL Де: Лас-Вегас, США. Коли: 18-20 травня 2018 року Кількість глядачів у 2017 році: 400 тис. Electric Daisy Carnival, один з найбільших світових фестивалів електронної танцювальної музики, вперше відбувся в 1990-х в Лос-Анджелесі. Потім він кілька разів змінював локацію і зараз розгортається в Лас-Вегасі, в Орландо, а також у Європі, Південній Америці та Азії: в цьому році вже відбувся його танцювальний вікенд у Мексиці, на черзі — Китай і Японія.

10. SUNBURN Де: Пуна, Індія. Коли: грудень 2018 року. Кількість глядачів у 2017 році: 350 тис. Найбільшим фестивалем електронної музики в Індії — а іноді і просто найбільшим азійським музыкальным фестивалем — вважається індійський Sunburn. Починаючи з 2007 року він проходив в Гоа, а два роки тому залишив узбережжя і пе - реместился вглиб материка, в місто Пуна.

Повну версію матеріалу про історію музичного руху читайте у свіжому випуску журналу "Новий час".