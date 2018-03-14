Заступник Авакова просив у суду не відсторонювати від посади підозрюваного у протидії Євромайдану

Як заявив під час судового засідання адвокат підозрюваного, у документі суд просять не відсторонювати від посади підозрюваного, оскільки “на Серединського покладається дуже важлива роль”.

Перший заступник міністра внутрішніх справ України Сергій Яровий просив Апеляційний суд міста Києва не відсторонювати від посади заступника начальника Департаменту превентивної діяльності Національної поліції Анатолія Серединського, який підозрюється у протидії Євромайдану.

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Як передає кореспондент УНІАН, відповідний лист МВС, підписаний Яровим, суд долучив до матеріалів справи під час розгляду скарги прокуратури на рішення суду першої інстанції щодо відмови у відстороненні Серединського від посади.

Як заявив під час судового засідання адвокат Олександр Панченко, який клопотав долучити цей лист до матеріалів справи, у документі Апеляційний суд просять не відсторонювати від посади підозрюваного, оскільки “на Серединського покладається дуже важлива роль”.

Як уточнив УНІАН Серединський, йдеться про роль в роботі над низкою публічних заходів, які наразі відбуваються чи плануються в Україні, (зокрема проведення у Києві фіналу Ліги чемпіонів), які забезпечує Департамент превентивної діяльності Нацполіції.

При цьому він уточнив, що даний лист датований лютим 2018 року.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 14 березня, Апеляційний суд міста Києва відмовив у задоволенні скарги Департаменту спеціальних розслідувань ГПУ на рішення суду першої інстанції від 13 січня 2018 року, яким було відмовлено у клопотанні про відсторонення Серединського від посади заступника начальника Департаменту превентивної діяльності Національної поліції України.