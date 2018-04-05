"Там всі люблять царя": український письменник назвав головні відмінності від росіян

За оцінкою українського письменника, "у нас ніхто нікого не любить, але кожен робить, що хоче", а у Росії "всі люблять царя, а коли втомлюються від нього, вбивають і вибирають наступного".

Найвідоміший у Європі український письменник Андрій Курков пояснив культурні відмінності українців і росіян, які, відповідно, впливають на розвиток літератури.

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В інтерв'ю журналу «Новое время страны» письменник зазначив, що навіть при написанні творів російською мовою нерозумно орієнтуватися на російський ринок, тому що «ми люди вже з різним історичним досвідом».

«Ми не розуміємо їх шовінізм, вони не розуміють нашу окремішність і бажання бути подалі від них, у нас інша тематика, інше ставлення до поняття боргу. В основі матриці історичної України лежить анархія XVI століття, козацька держава, вільні території. У них — монархія. У нас ніхто нікого не любить, але кожен робить, що хоче. Там всі люблять царя, а коли втомлюються від нього, вбивають і обирають наступного. І вважають своїм обов'язком виховувати дітей у такому ж дусі. Відповідно розвивалася і розвивається література. Придворні письменники чекають подарунків та премій від влади за свою лояльність. Наші шукають самі, де отримати гранти на видання книги, куди поїхати виступити і заявити про себе. У нас це ближче до шоу-бізнесу та театральної діяльності, у них – до політичної діяльності», – розповів Курков.

Повне інтерв'ю читайте у свіжому (№13) номері журналу «Новое время страны».