Голова Волинської облради звернувся до Генконсульства Польщі із пропозицією подолати контрабанду на митниці

Для цього Голова Волинської обласної ради Ігор Палиця пропонує, зокрема, забезпечити спільний доступ до польських митних баз, аби мати достовірну інформацію щодо товарів, які ввозять в Україну.

Голова Волинської обласної ради Ігор Палиця звернувся до Генерального консула Республіки Польща в Луцьку Вєслава Мазура з пропозицією об’єднати зусилля в боротьбі з контрабандою на волинській митниці.

Для цього він пропонує, зокрема, забезпечити спільний доступ до польських митних баз, аби мати достовірну інформацію щодо товарів, які ввозять в Україну. А також створити спільну групу фахівців із представників обох держав, що займатиметься подоланням корупційних схем.

Про це йдеться на сайті Волинської обласної ради.

Про необхідність вирішення проблеми контрабанди через волинську митницю Ігор Палиця заявив ще під час останнього сесійного засідання. Як відомо, в Україну заїжджають забиті товарами автомобілі, хоча в товарних деклараціях – «нулі». Відтак, бюджет не доотримує сотні мільйонів гривень, які осідають в кишенях корумпованих митників.

«Якщо держава не бореться з контрабандою, то будемо боротись ми, область», - зазначив Ігор Палиця.

Про численні зловживання та контрабанду відкрито говорять і самі митники. Зокрема, в ефірі ТРК «Аверс» головний державний інспектор відділу по роботі з персоналом Петро Євтушок зазначив, що через начальника одного поста за зміну проходить 50-250 тисяч доларів від контрабандистів. Керівництво митниці тисне на підлеглих, провокуючи корупцію, тому чимало з них звільняються.

Аби ефективно боротися з контрабандою на митниці голова Волиньради звернувся до Генерального консула Республіки Польща в Луцьку з пропозицією об’єднати зусилля, забезпечивши спільний доступ до польських митних баз.

В листі, зокрема, йдеться про те, що через державний кордон переміщуються товари, що декларуються на території Польщі і, при цьому, жодним чином не фіксуються при перетині кордону з українського боку.

«Зокрема, транспортні засоби, наповнені товарами різного роду, переміщаються саме через митні пункти пропуску, розташовані на території Волинської області.

Існує обґрунтована підозра, що відбувається це за сприяння відповідних посадових осіб Волинської митниці ДФС, територіальних органів Державної прикордонної служби України", - пояснює голова облради.

Непоодинокими є випадки декларування вантажів по завідомо заниженій митній вартості імпортованих товарів з метою мінімізації сплати коштів ввізного мита, податку на додану вартість до загального та спеціального фондів Державного бюджету України.

Ігор Палиця зазначає, що чимало транспортних засобів, які ввозять на територію України, розмитнюють за спрощеним порядком шляхом подання недостовірних документів на них.

Відбувається це через штучне заниження вартості самих транспортних засобів, збільшення кількості дефектів ввезених автомобілів чи неврахуванні істотних вимог щодо екологічних стандартів та інших норм, які надають можливість за штучно заниженими тарифами здійснювати розмитнення таких транспортних засобів.

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«Проте наймасовішим явищем є ввезення на митну територію України в режимі "тимчасового ввезення" транспортних засобів, зареєстрованих в іноземних державах, без постановки на облік в Україні. Відбувається це шляхом пред’явлення документів з ознаками підробки жодним чином не перевірених. Автомобілі ввозяться з умовним повним або частковим звільненням від оподаткування митними платежами та без застосування заходів нетарифного регулювання», - йдеться у листі голови облради.

Ігор Палиця пропонує вплинути на ситуацію, об'єднавши зусилля української та польської сторін.

«Одним із можливих шляхів вирішення цього негативного явища вбачаємо надання доступу українській стороні до інформації про завантаженість автомобілів з польських митних баз. Також, вважаємо за доцільне створити спільну групу фахівців із представників обох держав, що займатиметься вивченням порушених питань, пошуком шляхів вирішення проблемних ситуацій, подолання корупційних схем з метою найефективнішого наповнення як бюджетів держав-учасниць зовнішньоекономічних відносин, так і Європейського співтовариства, в цілому.

Вважаємо, що лише володіючи інформацією про достовірні кількісно-вартісні характеристики імпортованих вантажів, порівнюючи отриману інформацію із наявною в національних базах даних митних органів, зможемо вплинути на надходження податків, зборів до держбюджету, виведенню грошових потоків з тіньової економіки та притягненню винних осіб до відповідальності. В зв’язку з цим звертаємось до Вас з проханням посприяти у вирішенні цієї проблеми шляхом забезпечення доступу до баз даних митних органів Республіки Польща», - йдеться у листі.