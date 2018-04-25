Американська супермодель повністю оголилася й "підірвала" мережу (фото)

Ратаковскі прикрилася на фото лише рукою, її шанувальникам знімок дуже сподобався.

Американська супермодель Емілі Ратаковскі захопила своїх шанувальників черговим відвертим фото.

Читайте такожУ ванні з піною та з пляшкою шампанського: Ріаnобой голяка відзначив перемогу на YUNA-2018 (фото)

Знаменитість опублікувала знімок в Instagram, на якому рукою прикрила оголені груди. "Нью-Йорк", - йдеться у підписі під пікантним фото.

За добу знімок зібрав понад 1,3 млн лайків і 8,5 тис. коментарів. Дописники супермоделі захопилися її фігурою і зовнішністю.

Як повідомляв УНІАН-Таблоїд, українська співачка Настя Каменських знову порадувала шанувальників, показавши свої принади. Зірка на своїй сторінці в Instagram розмістила відео, на якому вона під водою в червоному купальнику. Увагу в ролику привертають груди і сідниці Каменських.