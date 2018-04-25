Американська супермодель повністю оголилася й "підірвала" мережу (фото)

09:44, 25 квітня 2018
Суспільство
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Знімок Ратаковски схвилював мережа / фото instagram.com/emrata

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Знаменитість опублікувала знімок в Instagram, на якому рукою прикрила оголені груди. "Нью-Йорк", - йдеться у підписі під пікантним фото.

За добу знімок зібрав понад 1,3 млн лайків і 8,5 тис. коментарів. Дописники супермоделі захопилися її фігурою і зовнішністю.

Як повідомляв УНІАН-Таблоїд, українська співачка Настя Каменських знову порадувала шанувальників, показавши свої принади. Зірка на своїй сторінці в Instagram розмістила відео, на якому вона під водою в червоному купальнику. Увагу в ролику привертають груди і сідниці Каменських.

NY

Допис, поширений Emily Ratajkowski (@emrata)

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Теги: #фото#модель#Емілі Ратаковскі