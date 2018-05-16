У Козятині відкрито оновлений міський центр первинної медико-санітарної допомоги

Присутні мали можливість оцінити зміни, які відбулись у медичному закладі первинного рівня.

У вівторок, 15 травня, відбулося урочисте відкриття Козятинського міського центру первинної медико-санітарної допомоги.

До участі у церемонії перерізання символічної стрічки взяли голова Вінницької обласної державної адміністрації Валерій Коровій та Козятинський міський голова Олександр Пузир, повідомляється на офіційному сайті Вінницької ОДА.

Також на відкриття завітали заступник голови облдержадміністрації Олександр Крученюк, заступник директора Департаменту охорони здоров’я ОДА Надія Марусяк, представники райдержадміністрації, медична спільнота та громадськість міста.

Голова облдержадміністрації оглянув відремонтоване приміщення лікарні та поспілкувався з медичними працівниками центру. У своєму виступі Валерій Коровій привітав працівників закладу із відкриттям оновленого центру та побажав творчого натхнення, успіхів у нелегкій справі збереження здоров’я населення та висловив сподівання щодо відкриття таких осередків сімейної медицини в інших містах та районах Вінницької області.

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Окрім того, Валерій Коровій окремо зупинився на питанні впровадження медичної реформи та основних її принципах: «В минулому році розпочато процес реімбурсації. І це є яскравим прикладом якісно нового рівня медичного забезпечення населення, адже протягом всього часу дії програми не було жодної скарги від громадян, які отримували безкоштовні ліки. Наступним кроком є кардинальна зміна системи фінансування галузі медицини, яка розпочинається з первинного рівня. Наразі перед колективом Центру первинної медико-санітарної допомоги постає питання проведення ефективної кампанії з підписання декларацій між пацієнтами і сімейними лікарями у рамках медичної реформи. Саме «первинка» першою має відчути зміни в оплаті праці лікарів».

Відповідно до впровадження реформи медичної галузі медикам доведеться призвичаюватися до роботи у новому форматі, опановувати нові технології, зокрема, телемедицину, а також запровадження системи електронного обліку пацієнтів, - формування електронних реєстрів та картки пацієнта і запровадження обміну даними з мед установами вторинного рівня.

Присутні мали можливість оцінити зміни, які відбулись у медичному закладі первинного рівня. Новостворений КП «Козятинський міський центр первинної медико-санітарної допомоги Козятинської міської ради» приведено у належний санітарно-технічний стан у відповідності до сучасних стандартів та вимог сьогодення. Облаштовано кабінети для прийому громадян, реєстратуру, встановлено необхідне обладнання. Повністю замінено електричну систему, реконструйовано систему водопостачання та водовідведення, оновлено стелі, стіни, підлогу, встановлено нові двері та вікна.

За словами міського голови Олександра Пузира, ЦПМСД коштував громаді три мільйони, з яких півтора інвестували у капітальний ремонт занедбаної поліклініки - напівзруйнованого приміщення, переданого з обласної комунальної власності. У планах міської ради утеплити будівлю та оновити дах закладу. Утім, наразі він вже готовий приймати пацієнтів. Потужності Центру дозволяють обслуговувати близько 10 тис. мешканців Козятинського району.

«Здоров’я – найцінніше, що має людина. Одне з першочергових завдань міської влади – зробити усе для того, аби медицина була доступною, аби лікувальні заклади були оснащені усім необхідним обладнанням, а для пацієнтів були створені відповідні комфортні умови», - наголосив Олександр Пузир.

З 1 квітня 2018 року розпочалася всеукраїнська кампанія «Обери свого лікаря», відповідно до якої кожному необхідно обрати сімейного лікаря чи лікаря-терапевта і підписати з ним Декларацію на медичне обслуговування. Про основні аспекти підписання декларації з лікарем загальної практики сімейної медицини розповіла директор міського ЦПМСД Юлія Радогощина. З її слів, лише за один місяць, укладено близько 1500 декларацій із населенням міста.

Впровадження медичного обслуговування за принципом сімейної медицини наближає кваліфіковану медичну допомогу до мешканців, розширює спектр її надання та передбачає комплексний підхід до здоров'я пацієнтів.