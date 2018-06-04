Melovin: поїхати виступати в РФ або окупований Донецьк – це "як маму образити"

Співак вважає, що найбільш високооплачувані російські співаки люблять і підтримують Путіна через тиск і страх, а сам він ставиться до лідера країни-агресора негативно.

Український співак Костянтин Бочаров (Melovin), який брав участь у Євробаченні-2018, заявив, що ніколи не поїде виступати в Росію або окупований Донецьк.

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Про це він сказав у програмі головного редактора інтернет-видання "ГОРДОН" Олесі Бацман на телеканалі "112 Україна".

За його словами, його запрошували виступати в Росію, а також у Донецьку на початку російської агресії, однак він відмовився, оскільки для нього такий крок – це «як маму образити».

«Коли все тільки почалося, звали і пропонували шалені гонорари. Ні, звичайно. Не можу. Для мене це як... та це як маму образити. Це те ж саме для мене», – сказав музикант.

При цьому він вважає, що найбільш високооплачувані російські співаки люблять і підтримують Путіна через тиск і страху, а сам він ставиться до лідера країни-агресора негативно.