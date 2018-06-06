Українські артисти зібралися на музичний фестиваль у Росію

У Росії збираються виступити гурти YUKO, "Щасливі Люди" і "Валентин Стрикало".

Українські гурти - YUKO, "Щасливі Люди" і "Валентин Стрикало" планують виступити на російському музичному фестивалі "Дика м'ята 2018", який пройде в селі Бунирьово Тульської області (Росія) 9, 10 та 11 червня.

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У програмі також зазначено ім'я української співачки, учасниці шоу "Х-фактор-6" Аліни Паш, однак вона скасувала свою участь.

Як повідомляв УНІАН, раніше українка приїхала на російський дитячий пісенний конкурс в окупований Крим. Учасниця шоу Голос.Діти, 12-річна українка Ева Льопа здобула перемогу в російському конкурсі молодих виконавців "Дитяча нова хвиля-2018"