Тіна Кароль показала відео репетиції й заворожила звабливими рухами

Зірка поділилася роликом з репетиції в своєму Instagram.

#tinakarol #тинакароль @alisazaitseva Допис, поширений Tina Karol (@tina_karol) 11 Чер 2018 р. о 12:08 PDT

Українська співачка Тіна Кароль показала фанам репетицію одного зі своїх концертних номерів.

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Артистка в Instagram поділилася чорно-білим відео, де вона повторює за хореографом танцювальні па, наприклад, сідає, на півшпагат.

Раніше Тіна Кароль захопила шанувальників стрітстайл-фото. На знімку, опублікованому в Instagram, артистка переходить дорогу з кавою в руці. Вона - в легкому літньому вбранні, верх якого - білий топ.