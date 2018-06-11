Тіна Кароль показала відео репетиції й заворожила звабливими рухами
14:11, 11 червня 2018Суспільство
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Зірка поділилася роликом з репетиції в своєму Instagram.
#tinakarol #тинакароль @alisazaitseva
Українська співачка Тіна Кароль показала фанам репетицію одного зі своїх концертних номерів.
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Артистка в Instagram поділилася чорно-білим відео, де вона повторює за хореографом танцювальні па, наприклад, сідає, на півшпагат.
Раніше Тіна Кароль захопила шанувальників стрітстайл-фото. На знімку, опублікованому в Instagram, артистка переходить дорогу з кавою в руці. Вона - в легкому літньому вбранні, верх якого - білий топ.
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