Тіна Кароль показала відео репетиції й заворожила звабливими рухами

14:11, 11 червня 2018
Суспільство
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Допис, поширений Tina Karol (@tina_karol)

Українська співачка Тіна Кароль показала фанам репетицію одного зі своїх концертних номерів.

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Артистка в Instagram поділилася чорно-білим відео, де вона повторює за хореографом танцювальні па, наприклад, сідає, на півшпагат.

Раніше Тіна Кароль захопила шанувальників стрітстайл-фото. На знімку, опублікованому в Instagram, артистка переходить дорогу з кавою в руці. Вона - в легкому літньому вбранні, верх якого - білий топ.

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Теги: #Тіна Кароль