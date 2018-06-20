У Сумах викрили суддю, яка незаконно скасувала підозру у злочині депутату облради

За даними прокуратури, суддя вже не вперше приймає рішення про скасування повідомлення про підозру депутату.

Прокуратура Сумської області розпочала кримінальне провадження стосовно слідчого судді Зарічного районного суду Сум, яка своєю ухвалою від 11 травня скасувала рішення прокурора щодо вручення підозри депутату Сумської обласної ради та зобов’язала вилучити відповідні відомості із Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Як повідомила УНІАН прес-секретар прокуратури Сумської області Наталія Науменко, кримінальне провадження розпочато за ч. 2 ст. 375 (постановлення суддею завідомо неправосудного вироку, рішення, ухвали або постанови) Кримінального кодексу України.

Згідно із повідомленням, ухвалюючи відповідне рішення, суддя вийшла за межі повноважень, наданих їй як слідчому судді у кримінальному провадженні.

«З 16 березня 2018 року у підозрюваних та їхніх захисників є можливість оскарження підозри. При цьому в законі чітко зазначено, що норма стосується лише справ, відомості за якими внесені в ЄРДР після введення в дію цих змін, тобто після 16 березня. Натомість кримінальне провадження стосовно депутата розпочате ще 19 вересня 2017 року, при ухваленні незаконного рішення судді про це було достовірно відомо», – зазначила прес-секретар відомства.

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Науменко уточнила, що 19 вересня минулого року провадження було розпочате за заявою про вимагання депутатом, а затримали його 22 січня під час отримання хабара.

На рішення слідчого судді Зарічного райсуду Сум прокуратура подала апеляційну скаргу. На даний час Апеляційний суд Сумської області, погодившись із доводами прокуратури, скасував зазначене рішення.

За інформацією Науменко, про підозру зазначеній судді ще не оголошено, досудове слідство триває, а прокуратура готує відповідний лист до Вищої кваліфікаційної комісії суддів України.

Також Науменко зазначила, що вказана суддя не вперше приймає рішення про скасування повідомлення про підозру. Так, 9 серпня 2017 року нею вже було скасовано повідомлення про підозру іншому депутату Сумської облради, колишньому високопосадовцю, який наразі обвинувачується в оборудках із паспортом та приховуванні квартир.

«Тоді до Вищої ради правосуддя прокуратурою було направлено скаргу про вчинення дисциплінарного проступку суддею. Прокуратура наполягала на притягненні слідчого судді Зарічного райсуду м. Суми до дисциплінарної відповідальності. На даний час скарга ще не розглянута», – йдеться у повідомленні.

Як повідомив кореспонденту УНІАН представник у правоохоронних органах Сумської області, мова йде про слідчого суддю Зарічного районного суду Сум Вікторію Мальовану-Когер, а також про справи депутатів Сумської облради Андрія Божка та Юрія Чмиря.

Як повідомляв УНІАН, у липні 2017 року прокурор Сумської області Віталій Матвійчук підписав повідомлення про підозру колишньому високопосадовцю, а на даний час депутату Сумської облради Юрію Чмирю, дії якого кваліфіковано за ч. 1 ст. 357 (умисне приховування офіційного документа), ч.ч.1, 4 ст. 358 (підроблення та використання завідомо підробленого документа) та ст. 366-1 (декларування недостовірної інформації) КК України.

22 січня під час одержання хабара правоохоронці затримали начальника відділу екологічного та радіологічного контролю на митній території Сумської області Держекоінспекції в області Андрія Божка, який є депутатом Сумської облради. Йому було повідомлено про підозру у вимаганні та одержанні неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 ККУ).

Окрім хабарництва, Божку інкриміновано використання підроблених листків непрацездатності з метою уникнення дисциплінарної відповідальності, а також заволодіння бюджетними коштами.

Як повідомляв УНІАН, раніше журналісти знайшли 48 квартир, записаних на незаможних друзів судді-втікача Татькова.