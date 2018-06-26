Опальна українська співачка похвалилася новим туром й нарвалася на хвилю критики (фото)

Ані Лорак, судячи з опублікованого списку концертів, не виступить в Україні.

Опальна українська співачка Ані Лорак, яка активно виступає в Росії, засмутила своїх прихильників у нашій країні.

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Артистка на своїй сторінці в Instagram опублікувала графік нового туру. "Ми так чекаємо зустрічі з вами! І сьогодні готові оголосити дати концертів великого туру Diva! Це тільки початок!", - пообіцяла Ані Лорак.

Однак, варто зазначити, що в списку концертів немає жодного українського міста. Це викликало обурення серед її фанів у нашій країні: "Майже всі концерти в Росії!", "України немає, і, думаю, не буде", "А де Україна?", "А Київ? Ну, як так?".

Як повідомляв УНІАН-Таблоїд, співачка Ані Лорак, яка живе і працює в Росії, привезла донечку Софію до України.