"Просто не впізнати": Світлана Лобода підкорила шанувальників свіжим фото в Instagram

На фото співачка зображена практично без макіяжу.

☀️ Публікація від LOBODA❤️ (@lobodaofficial) 29 Чер 2018 в 5:39 PDT

Українська співачка Світлана Лобода поділилася у соцмережі свіжою фотографією. На ній артистка зображена практично без макіяжу.

Знімок вона опублікувала у своєму Instagram.

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Шанувальників дуже вразив ніжний образ співачки, і вони залишили їй безліч хвалебних коментарів.

"Шалено люблю цю фотографію. Найкрасивіша", "Просто не впізнати, шикарна", "Красуня", "Світлана, як завжди, космічно красиві", "Неймовірно красива", - пишуть фолловери артистки.

Як повідомляв УНІАН, співоча в Росії Ані Лорак "засвітилася" в Києві в компанії Потапа і Насті Каменських. Артисти зустрілися на вечірці в столичному ресторані чоловіка Лорак.