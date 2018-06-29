"Просто не впізнати": Світлана Лобода підкорила шанувальників свіжим фото в Instagram
16:52, 29 червня 2018Суспільство
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На фото співачка зображена практично без макіяжу.
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Українська співачка Світлана Лобода поділилася у соцмережі свіжою фотографією. На ній артистка зображена практично без макіяжу.
Знімок вона опублікувала у своєму Instagram.
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Шанувальників дуже вразив ніжний образ співачки, і вони залишили їй безліч хвалебних коментарів.
"Шалено люблю цю фотографію. Найкрасивіша", "Просто не впізнати, шикарна", "Красуня", "Світлана, як завжди, космічно красиві", "Неймовірно красива", - пишуть фолловери артистки.
Як повідомляв УНІАН, співоча в Росії Ані Лорак "засвітилася" в Києві в компанії Потапа і Насті Каменських. Артисти зустрілися на вечірці в столичному ресторані чоловіка Лорак.
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