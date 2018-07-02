Вакарчук і Гудімов дали душевний концерт у Львові в пам'ять про друга

Ідея провести благодійний концерт зародилася у музикантів ще в грудні 2017 року, відразу після того як Олег Мосесов пішов з життя.

Святослав Вакарчук і Павло Гудімов – колишній гітарист гурту "Океан Ельзи" – знову виступили на одній сцені у Львові, повідомляє "24 канал". Приводом для благодійного концерту музикантів стала раптова смерть їхнього друга – радіоведучого Олега Мосесова.

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Ідея провести благодійний концерт зародилася у музикантів ще в грудні 2017 року, відразу після того як Олег Мосесов пішов з життя.

У перервах між виконанням пісень музиканти згадували про свого друга і ділилися цими спогадами.

"Оскільки він добре розбирався в музиці, то він казав: ось тут-то йому не вистачає, тут йому щось подобається, тут, навпаки, можна підсилити. Тобто, він був так званим критиком. Але з іншого боку – він робив функцію піар-менеджера: домовлявся з журналістами", – розповів Святослав Вакарчук.