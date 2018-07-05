"По очах видно, що він дуже хворий, попросив дитячі книжки": матір Клиха розповіла про його стан

"Станіслав попросив дитячі книжки. Коли мати була у нього 2 місяці тому, він теж увесь час говорив про дитинство", - розповіла омбудсмен Денісова.

Мати політв’язня Кремля Станіслава Клиха Тамара Клих розповіла Уповноваженій з прав людини Людмилі Денісовій, що самопочуття її сина, який знаходиться у тюремній психлікарні, викликає занепокоєння.

Про це омбудсмен написала у Facebook. "Вона сказала, що заразі її син, дійсно, знаходиться в психіатричній лікарні. Це підтвердили і правозахисниця Тетяна Щур, і адвокат Катерина Бур’ян. Станіслава чимось лікували, він краще себе почуває, але по очах видно, що він, безумовно, дуже хворий... Турбує те, що Станіслав попросив дитячі книжки. Коли мати була у нього 2 місяці тому, він теж увесь час говорив про дитинство. Вже тоді це її насторожило. Зараз Тамара Клих не може поїхати до сина, оскільки вона сама дуже погано себе почуває, в неї великі проблеми зі здоров’ям. Все ж таки їй 75 років", - написала Денісова.

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Вона додала, що 11-12 липня консул намагатиметься потрапити до Станіслава, якщо його допустять. "Я ще раз звертатимусь до Комісара Ради Європи з прав людини Дуні Міятович, щоб вона посприяла моєму візиту до наших політв’язнів, які знаходяться в Росії й, в першу чергу до тих, хто оголосив голодування та чий стан здоров’я викликає занепокоєння. До Станіслава Клиха, Володимира Балуха, Олега Сенцова, Еміра Усеїна Куку", - додала омбудсмен.

Раніше повідомлялося, що український політв'язень Станіслав Клих, якого російський суд засудив до 20 років колонії, знайшовся в Магнітогорську в обласній психіатричній тюремній лікарні.

Нагадаємо, 19 травня 2016 року суд присяжних визнав Станіслава Клиха винним у тому, що він нібито брав участь у Чеченській війні на боці бойовиків, українця було засуджено до 20 років позбавлення волі. Клих відбуває покарання в Челябінській області.

Справа Клиха сфабрикована Російським слідчим комітетом і в ній фігурує екс-прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк. Адвокат Ілля Новіков опублікував нові подробиці, за його словами, - "цій брудній історії". У ній Росія офіційно заявляє, що в 94-му Яценюк носив прізвисько "бойовик Арсен", воював у Чечні проти російських військ з Олександром Музичком, відомим як Сашко Білий, а ще - колишнім керівником львівської організації УНА-УНСО Андрієм Шкілем і, власне, Клихом та Карпюком, якого ув’язнили на 22,5 роки.