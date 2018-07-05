Російські тюремники заявили, що у політв'язня Гриба не виявили ознак побиття

Про те, що Павла Гриба жорстоко побили російські в’язні, напередодні повідомив його батько Ігор Гриб.

У Федеральній службі Росії з виконання покарань заявляють, що громадянина України Павла Гриба, про жорстоке побиття якого у російському СІЗО заявив його батько, травм не виявили.

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Він не звертався з заявами про побиття, додали у прес-службі ФСПВ, передає радіо Свобода. За словами російських тюремників, які цитують російські новинні агентства, коли Гриба привезли в СІЗО, «в ході огляду медичним працівником установи саден, гематом, порізів, інших ознак, що свідчать про застосування до обвинуваченого Гриба фізичної сили, не виявлено».

«Стан здоров’я обвинуваченого задовільний. Медикаментозне лікування він отримує в повному обсязі, згідно з наявними у нього захворювань. Зі скаргами і заявами про ненадання або неналежне надання медичної допомоги не звертався», – додали у відомстві.

Про те, що Павла Гриба жорстоко побили російські в’язні, напередодні повідомив його батько Ігор Гриб.

3 липня Північнокавказький окружний військовий суд залишив українця під вартою до 20 грудня і призначив попередні слухання в його справі на 9 липня.

1 липня Павло Гриб зустрів у слідчому ізоляторі свій 20-й день народження.

Як повідомляв УНІАН, Павло Гриб зник у серпні 2017 року в білоруському Гомелі, пізніше його виявили в СІЗО у російському Краснодарі. Йому інкримінують вчинення злочину за статтею про тероризм.