Переможниця "Євробачення-2018" прилетіла до Києва для зйомок кліпу (відео)
10:23, 11 липня 2018Суспільство
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Сьогодні останній день знімань і відбуватимуться вони на Борщагівці у Києві, ввечері співачка полетить додому.
Нетта Барзілай / REUTERS
Переможниця "Євробачення-2018" Нетта Барзілай зараз перебуває у Києві, йдеться у сюжеті "ТСН.Ранок".
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Ізраїльську співачку впізнали на вулиці, зробили декілька фотографій і навіть зафільмували процес знімання кліпу виконавиці.
Це відео зняли поблизу музею історії України в середмісті Києва. На ньому співачка сидить на дивані, що крутиться, а навколо розгортаються події що нагадують голлівудський блокбастер.
Нетту також помітили у Бучі у парку - на тому ж дивані. З власних джерел ТСН стало відомо, що сьогодні останній день знімань і відбуватимуться вони на Борщагівці у Києві. Ввечері співачка полетить додому.
Переможниця "Євробачення" Нетта Барзилай завітала до Києва
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Новина в сюжеті: Євробачення 2018