Переможниця "Євробачення-2018" прилетіла до Києва для зйомок кліпу (відео)

10:23, 11 липня 2018
Суспільство
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Нетта Барзілай / REUTERS

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Ізраїльську співачку впізнали на вулиці, зробили декілька фотографій і навіть зафільмували процес знімання кліпу виконавиці.

Це відео зняли поблизу музею історії України в середмісті Києва. На ньому співачка сидить на дивані, що крутиться, а навколо розгортаються події що нагадують голлівудський блокбастер.

Нетту також помітили у Бучі у парку -  на тому ж дивані. З власних джерел ТСН стало відомо, що сьогодні останній день знімань і відбуватимуться вони на Борщагівці у Києві. Ввечері співачка полетить додому.

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Новина в сюжеті: Євробачення 2018
Теги: #Київ#Євробачення#Нетта Барзілай