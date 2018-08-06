"Швидше за все, виконував чиєсь замовлення": Геращенко заявив, що підозрюваний у замаху на Гандзюк вже був судимий

За словами радника міністра МВС, замах на Гандзюк був, швидше за все, замовленням окремих чиновників, яких вона критикувала, і не пов'язаний з поліцією.

Радник міністра внутрішніх справ, народний депутат Антон Геращенко розкрив особу підозрюваного у замаху на керуючого справами виконавчого комітету Херсонської міської ради Катерину Гандзюк, а також розповів про його ймовірні мотиви вчинення злочину.

Про це повідомляє "112 Україна". "Це Новіков Микола Миколайович 1978 року народження, уродженець Херсона, раніше судимий за статтею "крадіжка", за незаконне поводження зі зброєю. Він є членом однієї із злочинних угруповань Херсонській області", - зазначив він.

Геращенко стверджує, що затриманий, швидше за все, виконував чиєсь замовлення. "Зараз поліція вивчає його контакти. Ми рекомендуємо Новікову дати щиросердне зізнання: розповісти, хто був замовником, хто був організатором. Це значною мірою скоротить йому термін. Якщо він буде замикатися – отримає по максимуму", - підкреслив він.

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При цьому Геращенко додав, що "зразкові намітки, хто був замовником, вже є".

"Можу відразу сказати, що ніякого відношення ці замовники і організатори не мають до поліції, хоча Катерина Гандзюк і її друзі регулярно і публічно заявляли, що до цього має відношення поліція. Це абсолютна неправда", - заявив радник міністра МВС.

За його словами, основні підозри правоохоронців полягають у тому, що замах на Гандзюк пов'язаний з її критикою на адресу окремих чиновників.

Геращенко переконаний, що шансів у Новікова на доведення невинності немає. "Відстежена вся його робота, навіть відомо, де він придбав сірчану кислоту", - зазначив він.

Як повідомляв УНІАН, напад на радника мера Херсона Гандзюк біля під'їзду її будинку скоїв невідомий чоловік 31 липня. Він плеснув їй в обличчя сірчаною кислотою. Жінку з хімічним опіком більше 30% тіла було госпіталізовано у відділення реанімації Херсонської обласної клінічної лікарні. Її стан лікарі оцінили як важкий.

1 серпня постраждалу доставили в Київський опіковий центр. Поліція кваліфікувала напад на Гандзюк як замах на вбивство.