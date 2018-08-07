Погром табору ромів у Києві: апеляційний суд пом'якшив координатору С14 запобіжний захід

Сергій Мазур перебував під цілодобовим домашнім арештом.

Апеляційний суд міста Києва змінив запобіжний захід підозрюваному у погромі табору ромів на Лисій горі у Києві Сергію Мазуру, який є координатором праворадикальної організації С14.

Про це УНІАН повідомив адвокат Мазура Дмитро Біловчук.

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За його словами, Апеляційний суд застосував до Мазура запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту (з 22.00 по 06.00 — УНІАН), скасувавши рішення суду першої інстанції про цілодобовий домашній арешт.

Як повідомляв УНІАН, 21 квітня активісти праворадикальної організації C14 розігнали табір ромів на Лисій горі в Голосіївському районі Києва.

У поліції кваліфікували подію як навмисне пошкодження майна шляхом підпалу та хуліганство.

За підозрою у погромі табору ромів було затримано одного з координаторів праворадикальної організації С14 Сергія Мазура. 18 липня суд обрав йому запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту, однак сторона захисту оскаржила це рішення суду.