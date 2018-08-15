Стало відомо, хто представить Україну на "Новой волне-2018" у Росії (відео)

Конкурс "Новая волна", на якому виступить і представник від України, пройде з 4 по 9 вересня.

Україну на пісенному конкурсі "Новая волна-2018" в російському Сочі представить 27-річний киянин Олександр Пашков.

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Про це повідомили на офіційній сторінці конкурсу в Instagram. "За "Новой волной", наприклад, слідкую з дитинства. Дуже запам'ятався рік, коли виступала Тіна Кароль. Тоді я пообіцяв собі, що коли-небудь теж представлю свою країну на цьому конкурсі!", - розповів Пашков.

За його словами, на "Новой волне" він хоче у першу чергу "просто спіймати кайф від того, що відбувається".

Зазначимо, що артист брав участь у 8-му сезоні "Голосу країни". Але на сліпих прослуховуваннях до Пашкова ніхто із зіркових тренерів не повернувся.