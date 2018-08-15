Стало відомо, хто представить Україну на "Новой волне-2018" у Росії (відео)
Україну на пісенному конкурсі "Новая волна-2018" в російському Сочі представить 27-річний киянин Олександр Пашков.
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Про це повідомили на офіційній сторінці конкурсу в Instagram. "За "Новой волной", наприклад, слідкую з дитинства. Дуже запам'ятався рік, коли виступала Тіна Кароль. Тоді я пообіцяв собі, що коли-небудь теж представлю свою країну на цьому конкурсі!", - розповів Пашков.
За його словами, на "Новой волне" він хоче у першу чергу "просто спіймати кайф від того, що відбувається".
Зазначимо, що артист брав участь у 8-му сезоні "Голосу країни". Але на сліпих прослуховуваннях до Пашкова ніхто із зіркових тренерів не повернувся.
✨ Представляємо конкурсантів «Нової Хвилі» 2018⠀ ⠀ Саша Пашков – конкурсант з України. Пробує писати і вірші, і музику: «Моїм натхненням може стати все що завгодно! Дерево біля вікна, гарна погода, прекрасний день або, звичайно ж, якась мила особа! Надихає і музика! За «Новою хвилею», наприклад, слідкую з дитинства. Дуже запам'ятався рік, що виступала Тіна Кароль. Тоді я пообіцяв собі, що коли-небудь теж представлю свою країну на цьому конкурсі! І коли стало відомо, що я вийшов у фінал, я став ще більше працювати над собою і активно готуватися до конкурсу. 17 років тому, коли пройшла перша «Нова хвиля», мені було 10 років: я вчився в школі, виступав на різних концертах і мріяв про велику сцену. Головною подією того часу був вихід пісні «Вітер з моря дув», точніше, поява мінусової фонограми на касеті. Кожен міг відчути себе справжньою зіркою і заспівати не під баян!.. Сьогодні, в Сочі, я бажаю собі зібратися і викластися на всі сто!.. Але в першу чергу – просто спіймати кайф від того, що відбувається! А всім своїм суперникам хочу побажати отримати максимум задоволення від виступу!».⠀ ⠀ Девіз Сашка – «Вірити в себе і багато працювати! Бути собою і багато трудитися». Бажаємо @sasha_pashk_off задоволення від виступу! 🙌 #новаяволна