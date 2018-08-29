"Водолаз!": Лободу розкритикували за дивне вбрання на презентації в Москві (фото)

Шанувальники порівняли вбрання Світлани Лободи з гідрокостюмом.

Українська співачка Світлана Лобода, яка активно гастролює в Росії, з'явилася на презентації російського чоловічого глянцю GQ в Москві в дивному вбранні.

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Артистка сфотографувалася на тлі обкладинки журналу зі своїм зображенням, знімок вона опублікувала в Instagram.

Але наряд Лободи викликав бурю негативних коментарів, багато хто порівняв його з костюмом для дайвінгу: "Вбрання якось не дуже", "Гідрокостюм ідеальний для серфу", "Що за плавальний костюм?", "Водолаз!".

Раніше повідомлялося, що Лобода оскандалилася через фотосесію для російського чоловічого глянцю GQ. Шанувальників співачки вразило те, що на обкладинці позує її крихітна донька, щоправда, у колясці.