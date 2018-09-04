"Пробач мене за всі помилки": чоловік Лорак опублікував відео з дочкою і попросив вибачення

Чоловік Ані Лорак попросив вибачення за те, що проводив мало часу з донькою.

Чоловік української співачки Ані Лорак Мурат Налчаджиоглу опублікував відео з першого дзвінка їх дочки Соні і попросив у Бога вибачення за те, що проводив мало часу з донькою.

Запис він розмістив у своєму Instagram.

Трохи раніше Мурат також опублікував спільне фото з самою Ані і їхньою спільною дочкою Сонею. У підписі до світлини Мурат попросив пробачення у Бога за всі помилки".

«Перший день школи. Дякую Богові, що я бачу цей день. Боже, благослови мою родину і всіх дітей у світі. Пробач мене за всі мої помилки, мій Господь. Дай мені силу», - написав під знімком Мурат.

Як повідомляли ЗМІ, поки Ані Лорак виступала перед латвійської публікою, її чоловік теж зривав оплески — в київському караоке-клубі. Мурат з'явився у закладі зі стрункою брюнеткою — бурхливе побачення потрапило в об'єктив. Яна Бєляєва при цьому заперечує свої стосунки з Муратом, хоча її неодноразово бачили разом з ним.