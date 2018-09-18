Коханий Регіни Тодоренко отримав травму ока, захищаючи її від вогню (фото)

Регіна Тодоренко, яка зараз чекає від Влада Топалова дитину, підкреслила, що коханий прийняв удар на себе, захищаючи від вогню.

Російський співак Влад Топалов, який незабаром одружується з українською телеведучою Регіною Тодоренко, потрапив до лікарні з травмою ока. Про це Тодоренко розповіла у своєму Instagram.

Як виявилося, причиною травми стали бенгальські вогні, які під час святкування дня народження сестри Влада Топалова Аліни від вітру розліталися в різні боки. Одна з таких окалин і обпекла Топалову праве око.

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Також Регіна Тодоренко, яка зараз чекає від Влада Топалова дитину, підкреслила, що коханий прийняв удар на себе, захищаючи від вогню.

«Владислав Михайлович люб'язно попросив мене сховатися за нього, щоб на мене не потрапив вогонь, а сам зловив окалину оком і обпікся. Врятував мене, мій герой. Спасибі», – написала Тодоренко.

Однак цей неприємний випадок закохані сприйняли з гумором і зізналися, що тепер «жарти про одноокого зашкалюють». «Бути коханою пірата дуже навіть кумедно», – зазначила Регіна Тодоренко.