"Німецький сценарій": експерт розповів, як повернути окупований Крим

Після деокупації Криму і Донбасу санкції Заходу проти Росії не тільки збережуться, але і посиляться.

Питання деокупації Криму залежить від геополітичних факторів і має розглядатися комплексно, у прив'язці до реінтеграції Донбасу до складу України.

Таку думку висловив політичний експерт аналітичного центру "DemocracyHouse" Анатолій Октисюк, пише "Главред".

"Звичайно, не варто сподіватися, що Росія так просто віддасть Крим, але при збігу сприятливих геополітичних факторів, як це було, наприклад, перед об'єднанням Німеччини (в 1990 році. - Прим.), це може статися... Повернення Криму може відбутися саме за таким "німецьким сценарієм", коли об'єдналися східна і західна Німеччини. Те ж буде і з Кримом", - сказав Октисюк, відповідаючи на питання про умови деокупації півострова.

За його словами, в цьому контексті перед Україною стоять два завдання: "Перше - зробити Україну привабливою, сильною і здатною захищатися від агресії, створити такі умови життя, як у наших найближчих сусідів. Друга - створити умови для відцентрових тенденцій в Росії і чекати їх".

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Сам процес деокупації, на думку експерта, буде поступовим. "Не виключено, що спочатку буде якась спільна економічна діяльність, потім - в ідеалі - виведення території з-під російської юрисдикції, можливо, передача її в управління ООН або будь-якої іншої міжнародної організації. Далі першочерговий крок - демілітаризація Криму", - зазначив він.

Окстисюк вважає, що після деокупації Криму і Донбасу санкції Заходу проти Росії не тільки збережуться, але й посиляться: "Після реінтеграції Донбасу санкції, введені проти Росії за анексію Криму, нікуди не зникнуть - вони будуть посилені і здійснюватимуть подальший тиск на Москву".

Раніше український боксер-професіонал, абсолютний чемпіон світу в першій важкій вазі Олександр Усик, відповідаючи на питання "Чий Крим?", відповів, що півострів належить Богові".