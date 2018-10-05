Даша Астаф'єва в Карпатах показала, як вміє позувати на краю прірви (фото)

Разом з зіркою в гори поїхав її чоловік Артем Кім. Там пара насолоджується природою.

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