Даша Астаф'єва в Карпатах показала, як вміє позувати на краю прірви (фото)

14:18, 05 жовтня 2018
Суспільство
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Разом з зіркою в гори поїхав її чоловік Артем Кім / соцмережі

Так, Астаф'єва показала кілька фото, де позує на краю прірви з витягнутою ногою, сидячи на дерев'яній дошці, а коханий її підтримує.

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Теги: #Даша Астаф'єва