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"Для тебе, Т": Лобода залишила в Instagram загадкове послання

05:46, 14 жовтня 2018
Суспільство
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Instagram Світлана Лобода

На своїй сторінці в Instagram співачка опублікувала фото в жовто-синій футболці та чорній куртці.

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Під знімком Лобода залишила загадкове послання "Сьогодні ти сказав, що мені личить смуток..." з хештегами #foryouT і #впреддверіі.

Шанувальників послання Лободи заінтригувало. "Люблю Ваші загадки... відчуваю, що це рядок з нової композиції", "Слова нової пісні?", "Мабуть, всі стали забувати історію з Тілем...треба підігріти", - висловили свої припущення фанати.

Зазначимо, що доньку Світлани Лободи звуть Тільда, а її можливим батьком є соліст групи "Рамштайн" Тіль Ліндеманн.

Як повідомляв УНІАН, Лобода розчулила мережу новим чорно-білим знімком.

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Теги: #Лобода