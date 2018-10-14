"Для тебе, Т": Лобода залишила в Instagram загадкове послання
05:46, 14 жовтня 2018Суспільство
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Співачка опублікувала нове фото в жовто-синій футболці та чорній куртці.
Instagram Світлана Лобода
Українська співачка Світлана Лобода, яка регулярно виступає в Росії, поділилася з шанувальниками свіжим фото.
На своїй сторінці в Instagram співачка опублікувала фото в жовто-синій футболці та чорній куртці.
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Під знімком Лобода залишила загадкове послання "Сьогодні ти сказав, що мені личить смуток..." з хештегами #foryouT і #впреддверіі.
Шанувальників послання Лободи заінтригувало. "Люблю Ваші загадки... відчуваю, що це рядок з нової композиції", "Слова нової пісні?", "Мабуть, всі стали забувати історію з Тілем...треба підігріти", - висловили свої припущення фанати.
Зазначимо, що доньку Світлани Лободи звуть Тільда, а її можливим батьком є соліст групи "Рамштайн" Тіль Ліндеманн.
Як повідомляв УНІАН, Лобода розчулила мережу новим чорно-білим знімком.
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