До України повернулися троє моряків, затриманих в Греції за підозрою в перевезенні вибухівки

Влада Греції заарештувала екіпаж Mekong Spirit у травні 2017 року. Влітку на Батьківщину повернулись 12 українців - членів команди судна.

До України повернулися ще троє українських моряків – членів екіпажу судна Mekong Spirit, яких підозрювали у контрабанді товарів військового призначення до країн, що перебувають під санкціями ООН.

Про це міністр закордонних справ України Павло Клімкін повідомив у Twitter.

"Сьогодні три українські моряки із судна Mekong Spirit, затриманого більше року тому у Греції, повернулися в Україну. Дякую за злагоджену роботу нашим консулам, які крок за кроком повертають наших хлопців додому", - написав Клімкін.

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Як повідомляв УНІАН, у травні 2017 року в Греції затримали 17 громадян України - членів екіпажу судна Mekong Spirit (прапор Мальти).

23 липня 2018 року грецька влада надала дозвіл на повернення до України 12 членів екіпажу судна Mekong Spirit. Моряки повернулися до Одеси в ніч на 28 липня.

Ще п‘ятеро членів екіпажу судна залишалися в Греції у зв'язку з проведенням слідчих дій.

9 жовтня в МЗС повідомили, що у закладах позбавлення волі за кордоном утримують понад 290 українських моряків.