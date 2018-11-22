"Ви працюєте за $100 кожен": охоронець Крисіна детально розповів у суді, хто в 2014 році керував "тітушками"

Після завершення п'ятигодинних свідчень Чемеса вивели із залу суду під охороною.

Бориспільський суд Київської області, де слухається справа про викрадення та катування активістів Майдану Юрія Вербицького та Ігоря Луценка, в умовах підвищеної безпеки заслухав свідчення ключового свідка звинувачення – охоронця Юрія Крисіна Сергія Чемеса, який розповів, як у січні 2014-го його та інших "тітушок" наймав на "роботу" обвинувачений у справі Олександр Волков на замовлення бізнесмена Олексія Чеботарьова.

Майже п'ять годин поспіль Чемес детально розповідав суду, як саме в 2014 році збиралися і координувалися "тітушки", які завдання їм ставилися, хто платив по $50 на людину за день "роботи", перед ким повинен був звітувати. Особливо детально Чемес зупинився на подіях 20-22 січня 2014 року, коли тітушки били, викрадали і катували активістів Майдану, передає "Гордон".

У суді Чемес розповів, що в січні тричі зустрічався з обвинуваченим Волковим, який разом з Чеботарьовим ставив "тітушкам" завдання і розплачувався з ними.

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Чемес розповів, що перший раз зустрівся з Волковим 20 січня 2014 року на Контрактовій площі в Києві. Було поставлено завдання зібрати 400 "тітушок", кожному з яких пообіцяли заплатити по $50 за день "роботи". Чемес повинен був порахувати людей й налагодити контакти зі старшими груп.

"Приблизно о 19.00 під'їхав чорний позашляховик, вийшли дві людини: один – високий і темний, другий – Волков, Вони підійшли до нас, запитали, хто старший. Через п'ять хвилин ми збудували людей у шеренги по п'ять осіб, нарахували всього 409 осіб. Волков сказав: "Збери старших, розділіться по 100 людей. Ваше завдання – їхати до постів ДПС на в'їзді в Київ, там ДАІшники будуть зупиняти машини. Якщо в них будуть майданівці або машини Автомайдану, ваше завдання їх не пускати в Київ за будь-яку ціну". Він [Волков] сказав старшим [груп], на які траси їхати", – розповів Чемес у суді.

В той же день, за словами Чемеса, йому з Мальдів зателефонував Крисін і сказав: "Завтра поїдете на офіс і заберете гроші у Льоші Чеботарьова. І скажеш Паші (Бялаю), щоб дав тобі штуку 200 баксів на людей. Ну ви знаєте, що ви працюєте за $100 кожен".

Друга зустріч Чемеса і Волкова, зазначив він, була вранці 21 січня 2014 року безпосередньо в офісі Чеботарьова на Подолі. Чемес разом з Бялаєм приїхали туди, щоб отримати гроші і розплатитися зі своїми тітушками.

"За столом всередині кабінету сидів Чеботарьов, зліва стояв, нахилившись до нього, Волков із зошитом і щось йому пояснював. Чеботарьов сказав: "Ну як так, що ви нікого [з майданівців] не взяли, нікого не привели [офіс], не взяли?" А Волков йому відповідає: "Ми їх [тітушок] неправильно поділили. Ми їх поділили по 10-15 осіб, а майданівці ходять по 20, 30, 40. Вони просто фізично не впоралися". Чеботарьов каже: "Давай на сьогодні теж 400 осіб [тітушук]". Волков повернувся до людей, які стояли біля вікна, сказав їм щось про автобуси, і вони вийшли", – пояснював Чемес суду.

За словами Чемеса, після того, як вони вийшли з кабінету Чеботарьова, до них підійшов Волков і запитав, чи розрахувалися з ними. Отримавши відповідь: "Ні" Волков покликав одну зі співробітниць Чеботарьова і наказав їй видати гроші. В той день Чемесу і Бялаю дали $1300 для групи крисінських "тітушок".

Третя зустріч Чемеса і Волкова відбулася в той же день, 21 січня 2014 року, але ввечері. Волков, за словами Чемеса, знову поставив завдання зупиняти машини активістів Майдану "будь-якою ціною". Коли один зі старших групи перепитав: "А як нам їх зупиняти, голими руками, чи що?" Волков відповів: "Вас що, не попередили, куди їдете і чим будете займатися?" і наказав приїхати в офіс Чеботарьова на Подолі, де тітушкам вийдуть "30 держаків від лопат і 20 газових балончиків для пацанів".

Також Чемес додав, що 22 січня 2014 року його безпосередній начальник Крисін повернувся з відпочинку з Мальдів і зустрівся з Чеботарьовим біля Києво-Печерської Лаври.

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"Чеботарьов приїхав на двох якихось "Рендж роверах", вийшов з охороною. Крисін підійшов до нього. Чеботарьов дуже лаявся, кричав: "Твої 400 виродків за дві ночі не зробили те, що мої 150 пацанів зробили за одну ніч!" Крисін каже: "Ну чому ти так про пацанів, вони там що змогли, те зробили". Чеботарьов йому: "Так їм свиней пасти по селах!" Крисін знову виправдовувався, після Чеботарьов віддав йому (Крисіну) пакет з грошима", – розповів Чемес.

Після завершення п'ятигодинних свідчень Чемеса вивели із залу суду під охороною. Адвокати Волкова наполягли, що ще раз хочуть заслухати свідчення Чемеса, але тільки після того, як в суді будуть вивчені письмові докази обвинувачення. Крім того, Чемес буде давати свідчення ще у двох судах – у справі Юрія Крисіна (Дарницький суд) і у справі Павла Бялая (Шевченківський суд).

Нагадаємо, зловмисники напали на Луценка і Вербицького 21 січня 2014 року. Їх викрали в Олександрівській центральній клінічній лікарні столиці та вивезли в лісосмугу в Київській області, де почали бити, вимагаючи надати інформацію про діяльність Євромайдану. Згодом їх вивезли в безлюдну місцевість і відпустили. В результаті тортур Вербицький помер.

Олександр Волков був затриманий і взятий під арешт 29 липня 2017 року. Слідство вважає його організатором цього викрадення, а також людиною, пов'язаною з ймовірним замовником викрадення – українським бізнесменом Олексієм Чеботарьовим. На минулому засіданні, 15 листопада 2018 року, Бориспільський суд продовжив Волкову запобіжний захід у вигляді утримання під вартою на 60 днів, до 13 січня 2019 року включно.

Волков звинувачується за п'ятьма статтями Кримінального кодексу України, серед них ст. 115 (умисне вбивство), ст. 127 (катування), ст. 146 (викрадення). Йому загрожує довічний термін.

Саме за замовленням Чеботарьова, наполягають у прокуратурі, взимку 2014 року Київ заполонили "тітушки" для викрадення, побиття і залякування активістів Майдану. Координацію між різними групами "тітушок", згідно з матеріалами справи, здійснював у тому числі наближений до Чеботарьова Олександр Волков. Більше того, саме Волков, за даними слідства, організовував викрадення та катування Ігоря Луценка та Юрія Вербицького, через що останній помер в бориспільському лісі у ніч з 21-го на 22 січня 2014 року, ставши першим убитим активістом Майдану.