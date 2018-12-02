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"Краса вся пішла": Ані Лорак занепокоїла фанатів зовнішнім виглядом

01:17, 02 грудня 2018
Суспільство
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Ані Лорак здивувала мережу новим фото / instagram.com/anilorak

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В Instagram Ані Лорак опублікувала два чорно-білих фото, на одному з яких вона позує в довгій сукні з відкритою спиною. Співачка поскаржилася, що у неї був "складний день".

Деяким її образ сподобався, але знайшлися й ті, хто розкритикував її зовнішній вигляд.

"Без фотошопу як нуль без палички", "Жах, краса вся пішла кудись", "Пластика жесть", "Раніше була інша Лорак", - пишуть в мережі.

Раніше Ані Лорак запідозрили в романі з російським співаком.

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Теги: #Ані Лорак#співачка Ані Лорак