"Краса вся пішла": Ані Лорак занепокоїла фанатів зовнішнім виглядом
01:17, 02 грудня 2018Суспільство
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Артистка опублікувала два чорно-білих фото, на одному з яких вона позує в довгій сукні з відкритою спиною.
Ані Лорак здивувала мережу новим фото / instagram.com/anilorak
Українська співачка Ані Лорак, яка живе і працює в Росії, стривожила фанатів зовнішнім виглядом.
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В Instagram Ані Лорак опублікувала два чорно-білих фото, на одному з яких вона позує в довгій сукні з відкритою спиною. Співачка поскаржилася, що у неї був "складний день".
Деяким її образ сподобався, але знайшлися й ті, хто розкритикував її зовнішній вигляд.
"Без фотошопу як нуль без палички", "Жах, краса вся пішла кудись", "Пластика жесть", "Раніше була інша Лорак", - пишуть в мережі.
Раніше Ані Лорак запідозрили в романі з російським співаком.
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