На цьому тижні Україну скують 17-градусні морози

Місцями на півночі, в центрі та на заході 11-12 лютого можливо до 13-17 градусів морозу. У південній частині очікується вночі 1-6 морозу. Про це повідомляє «Оpogode».

Вдень температура повітря складе 0-5 морозу, місцями до мінус 7-10 градусів. 9 лютого, у понеділок, протягом дня передбачається від 4 морозу до 4 тепла.

Після похолодання, 13-15 лютого в більшості областей України потеплішає. Температура повітря підвищиться вночі до 3 тепла - 5 морозу. Вдень до 0-5 градусів тепла.

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Опади у вигляді снігу пройдуть 9 лютого у всіх областях, 10 лютого вони припиняться. 11 і 12 лютого в Україні буде переважати суха погода. 13 лютого сніг вірогідний на заході, 14 лютого буде без опадів, а 15 лютого сніг та мокрий сніг пройдуть у західних і північних областях.

На дорогах буде панувати ожеледиця.

У Києві невеликий сніг очікується 9, 13 і 15 лютого. Температура повітря 9 лютого 2-4 градуси морозу. 10-12 лютого похолоднішає вночі до 7-14 градусів морозу, вдень до 3-6 градусів нижче нуля. З 13 лютого почнеться поступове потепління до відлиги.