Нафтогаз просить держателів своїх євробондів відкласти подання звіту

НАК «Нафтогаз України» просить держателів її єврооблігацій на суму 500 млн. дол. і нот на 200 млн. дол. подовжити терміни надання аудиторської фінансової звітності компанії за 2006 рік з 31 березня 2008 року до 31 травня 2008 року.

Про це йдеться в повідомленні Standard Bank – агента з євробондів «Нафтогазу України», опублікованому на Люксембурзькій фондовій біржі.

Своє прохання «Нафтогаз України» пояснює затягуванням переговорів з Росією з питання поставок природного газу в 2008 році, через що затримуються необхідні політичні рішення і юридичні дії, які б могли зняти проблему з публікацією звітності.

Банк наводить лист «Нафтогазу України», в якому компанія повідомляє, що український уряд надає йому підтримку у вирішенні ситуації.

Нагадаємо, компанія вже просила про відстрочення публікації звітності до 31 грудня 2007 року і до 31 березня 2008 року, але не змогла підготувати документацію, що технічно означає дефолт її євробондів, термін погашення яких закінчується у вересні 2009 року.

Дохідність цих облігацій на початку грудня 2007 р. стрімко зросла до рекордного рівня - 16%, проте на даний момент опустилася до рівня близько 10%, а спред по відношенню до держоблігацій США становить близько 750 базисних пунктів. Раніше спреди перевищували 1000 базисних пунктів.

Як повідомляв УНІАН, 11 січня міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings підвищило пріоритетний незабезпечений рейтинг НАК «Нафтогаз України» з рівня «B+» до «BB-» (BB мінус) і виключило цей рейтинг із списку Rating Watch «Негативний».

30 грудня 2007 року Президент України схвалив Державний бюджет на 2008 рік. До бюджету закладена гарантія з боку держави в розмірі максимум до 12 млрд. грн. відносно заборгованості "Нафтогазу" перед нерезидентами України. Це положення відноситься до єврооблігацій компанії на суму 500 млн. дол. з погашенням у 2009 р., пріоритетний незабезпечений рейтинг яких підвищений до рівня «BB-» (BB мінус).

25 жовтня 2007 р. держателі облігацій "Нафтогазу" ухвалили рішення тимчасово не робити дій відносно технічного дефолту після того, як компанія не опублікувала звітність з МСФО за 2006 р. до 31 серпня 2007 р. Проте "Нафтогаз" не опублікував фінансову звітність з МСФО за 2006 р. і до нового терміну, 31 грудня 2007 р. Це означає, що до ухвалення нового відповідного рішення держателів компанія перебуває в стані технічного порушення умов документації з єврооблігацій з погашенням у 2009 р. (це емісія облігацій, що є участю в кредиті, через Standard Bank London Holding PLC).

З урахуванням закладеної до бюджету державної гарантії за існуючим боргом «Нафтогазу» Fitch вважає, що держателі облігацій, швидше за все, погодяться знову не робити кроків з технічного дефолту, і тому пріоритетний незабезпечений рейтинг компанії виключений зі списку Rating Watch «Негативний». Крім того, зважаючи на чіткість гарантії, Fitch підвищило пріоритетний незабезпечений рейтинг, що відображає відповідне положення бюджету. Залишається ризик, пов`язаний з виконанням гарантії, яка вимагає отримання ряду схвалень від профільних міністерств (у разі виникнення вимог щодо її виконання). Фактично, Fitch розглядає даний ризик як суверенний ризик, пов`язаний із виконанням ухваленого бюджету, і він відображений у пріоритетному незабезпеченому рейтингу «Нафтогазу» «BB-» (який знаходиться на тому ж рівні, що й довгострокові РДЕ України).