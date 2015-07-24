У Харкові нарешті оголосили про підозру одному з учасників масового погрому в студмістечку

У Харкові оголосили про підозру в скоєнні злочину одному з учасників масового погрому в студмістечку, внаслідок якого поранення дістали шість осіб.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні, 24 липня, повідомив журналістам начальник головного управління МВС України в Харківській області Анатолій Дмитрієв.

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"Одному вже оголошено підозру", - сказав він, зауваживши, що чоловік підозрюється у скоєнні злочину за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство) - карається позбавленням волі на строк від трьох до семи років.

Дмитрієв наголосив, що зараз слідство встановлює решту підозрюваних у скоєнні цього злочину. "Ми встановили цих осіб, зараз будуть вжиті заходи, щоб вони були затримані", - сказав він.

За його словами, для доведення вини кожного з учасників цього погрому правоохоронці застосовують комплекс оперативно-технічних заходів. Водночас, посилаючись на продовження слідства, Дмитрієв відмовився надавати подробиці.

"Є затримані. Ми коли до кінця цю групу викриємо, допрацюємо, проведемо спеціальну прес-конференцію з активістами, які допомагали розкрити (злочин - УНІАН)", - наголосив начальник харківського облуправління міліції.

Як повідомляв УНІАН, у ніч на 12 червня у Харкові близько 35 молодиків у балаклавах вчинили погром у студмістечку на вулиці Отакара Яроша. Внаслідок бійки були госпіталізовані 6 осіб, із них четверо, громадяни Йорданії, були госпіталізовані в тяжкому стані. Ще трьом постраждалим допомога була надана амбулаторно.

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За інформацією харківської міліції, поки немає відомостей, що бійка сталася на національному ґрунті, оскільки з 9 постраждалих тільки 4 були громадянами Йорданії, решта – українці.

12 червня міліція затримала п’ятьох підозрюваних в участі в погромі, однак пізніше прокуратура заявила, що офіційно підозрюваних і затриманих у цій справі не було.

Слідство ведеться за статтею розбій, хуліганство, замах на життя групою осіб стосовно групи осіб.