Власники луганського атракціону-убивці не мали жодних дозвільних документів

Власники атракціону «центрифуга» у сквері «Дружба» міста Луганська, де 9 травня сталася трагедія, що призвела до загибелі двох людей, не мали дозволу на здійснення підприємницької діяльності.

Про це сьогодні під час прес-конференції у Луганському міськвиконкомі заявив заступник міського голови Олександр ТКАЧЕНКО.

За його словами, підприємець В.ОБОДЗИНСЬКИЙ, який орендував «центрифугу», що належить київській фірмі «Київ-круїз», дозволу у міськраді не отримував.

До Луганська прибули представники Кременчуцького науково-виробничого центру «Атракціон». Це єдиний центр в Україні, який проводить технічну діагностику подібного обладнання. За словами директора центру Миколи ШПАКА, який теж взяв участь у прес-конференції, експертиза, яку начебто центр проводив у лютому поточного року, є фальшивою. Ксерокопія акта експертизи, що була пред’явлена представникам центру, застарілого зразка: підписи не тих осіб, які проводять експертизи у поточному році, печатка - старого зразка.

Він також повідомив, що технічну експертизу «центрифуги» у парку «Дружба» центр проводив у 2006 році і дозвіл було видано лише на рік. У травні 2007 року збіг термін цього дозволу. Також, за його даними, «центрифуга» у парку «Дружба» експлуатується з 1991 року і була завезена з Чехії, як така, що відпрацювала там свій термін (10 років).

М.ШПАК зазначив, що ще 8 років тому центр порушив питання про те, що в Україні повинна бути єдина база даних подібного обладнання і єдиний центр управління, як це було за часів Радянського Союзу. “На сьогодні не відомо, скільки такого обладнання пересувних «Луна-парків» експлуатується в Україні взагалі”, - наголосив М.ШПАК.

За словами ще одного учасника прес-конференції, начальника інспекції територіального управління Держгірпромнагляду у Луганській області Миколи ПОПОВСЬКОГО, фахівці теруправління були допущені для огляду «центрифуги» лише вчора після 12 години. За попередніми висновками, причина аварії – на одному з циліндрів, що підтримують головну вісь, було вирвано шланг і усе навантаження прийшлося на другий циліндр - і він не витримав. Зараз інспектори теруправління проводять перевірки подібного обладнання по всій Луганській області. Вже заборонено експлуатацію у містах Ровеньки та Свердловськ. Сьогодні перевірки тривають у Лисичанську, Старобільську, Біловодську та сквері імені 1 Травня міста Луганська.

Одразу після трагедії було створено дві комісії Жовтневого райвиконкому та Луганського міськвиконкому. Усім постраждалим виділено одноразову грошову допомогу від 1 до 2 тис. грн. в залежності від характеру ушкоджень, сім’ям загиблих виділено по 5 тис. грн. З бюджету профінансовано і всі витрати на поховання.

Стан восьми постраждалих, які перебувають на лікуванні у міських лікарнях №3, №7 та обласній клінічній лікарні, за словами начальника міського управління охорони здоров’я, стабільний з позитивною динамікою. Вік постраждалих від 10 до 34 років. На час трагедії на «Центрифузі» були заповнені всі 32 місця – по дві особи в одній кабінці. Сеанс триває 3 хвилини, вартість квитка 15 грн.

Як повідомляв УНІАН, трагедія на атракціоні в Луганську сталася 9 травня о 21.30, постраждало 11 чоловік, двоє з них загинули, 8 чоловік було госпіталізовано до лікарень, з них одна дитина 10 років.

За фактом порушено кримінальну справу, ведеться слідство.