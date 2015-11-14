Вибухи в Ужгороді прокуратура кваліфікувала як теракт

Про це кореспонденту УНІАН повідомили у відділі організації прийому громадян, розгляду звернень, запитів та зв'язків з громадськістю прокуратури Закарпатської області.

Згідно з повідомленням, на підставі нових встановлених даних прокуратурою Ужгорода за фактами вибухів, які сталися в ніч з 12 на 13 листопада в житлових кварталах Ужгорода, внесено відомості до ЄРДР за ознаками ч. 1 ст. 258 КК України.

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"Тобто, прокуратурою було зареєстровано провадження за фактом терористичного акту, до якого приєднані дві кримінальні провадження, порушені міліцією", - уточнили у відділі.

На даний час зазначені факти розслідуються в рамках об'єднаного кримінального провадження, досудове розслідування за яким доручено Управлінню СБУ в Закарпатській області.

В ніч з 12 на 13 листопада о 3:45 та о 3:55 в Ужгородський відділ поліції надійшло повідомлення про два вибухи у дворах будинків.

За обома фактами правоохоронці порушили кримінальні провадження за ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу (умисне знищення або пошкодження майна), санкція якої передбачає позбавлення волі на термін від 3 до 15 років.