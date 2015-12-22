Міноборони Британії запевнило у готовності розширити співробітництво з оборонним відомством України

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міноборони, про це сьогодні під час зустрічі з міністром оборони України Степаном Полтораком заявила Надзвичайний і Повноважний Посол Великої Британії в Україні Джудіт Гоф.

«Вона запевнила українську сторону у постійній та всебічній підтримці з боку Великої Британії. Вона засвідчила готовність британської сторони до подальшого розширення співпраці між оборонними відомствами двох країн, зокрема, у сфері надання медичної та лікарської допомоги, а також психологічної реабілітації українських військовослужбовців», - повідомили у прес-службі.

У свою чергу Полторак поінформував посла про поточну воєнно-політичну ситуацію в Україні та позицію української сторони щодо розширення Міжнародної моніторингової місії ОБСЄ на сході України, а також залучення до роботи у цьому регіоні іноземних військових інспекторів держав-учасниць ОБСЄ.

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Міністр також зазначив, що оборонне відомство України, спільно з іноземними радниками та американською корпорацією “RAND”, завершує опрацювання спільного бачення реформ в оборонній галузі. Воно включає в себе кінцеву мету та чіткі кроки і результати, що мають бути досягнуті на кожному з етапів реформування.

Він наголосив, що Дорожня карта проведення реформ буде презентована міністрам оборони країн-членів Альянсу у штаб-квартирі НАТО в лютому 2016 року.

Він також подякував Уряду Великої Британії за надання Україні гуманітарної та консультативно-дорадчої допомоги.

«Ми високо цінуємо допомогу Великої Британії у підготовці наших військовослужбовців, зокрема, готовність британської сторони проводити тренування на всіх полігонах України. Мав нагоду особисто бачити, як проводять підготовку ваші інструктори, і оцінити її якість», - заявив Полторак.

Він також наголосив на тому, що українська сторона також зацікавлена у продовженні тісного співробітництва в рамках освіти українських військовослужбовців у вищих військових навчальних закладах та підрозділах Збройних сил Великої Британії, а також у лінгвістичній підготовці.