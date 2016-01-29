У МЗС розповіли про очікування від візиту представника Ради Європи до окупованого Криму

Про це йдеться у переданій УНІАН заяві МЗС України щодо порушень РФ прав і основоположних свобод людини на тимчасово окупованих територіях України.

В Україні глибоко стурбовані продовженням порушень Російською Федерацією прав і основоположних свобод людини на тимчасово окупованих Росією територіях Автономної Республіці Крим та м.Севастополь, а також в окремих районах Донецької та Луганської обл.

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«Звіти і доповіді міжнародних організацій та правозахисних інституцій одностайно фіксують масове переслідування з боку окупаційних структур РФ етнічних українців та корінного кримськотатарського населення АР Крим за політичними і національними мотивами, вчинення актів насильства, залякування, обмеження їх права на свободу думки, совісті і релігії та права на свободу мирних зібрань та асоціацій. Показово, що в оприлюдненому 27 січня 2016 року звіті «Свобода у світі – 2016» впливова міжнародна неурядова організація Freedom House характеризує стан політичних прав і громадянських свобод в окупованому Криму як «невільний», - наголосили в МЗС.

В українському зовнішньополітичному відомстві висловили переконання, що злочинні дії окупаційної влади Російської Федерації мають стати предметом особливої уваги міжнародної спільноти з метою забезпечення безперешкодного доступу основних конвенційних і моніторингових механізмів Ради Європи та інших міжнародних організацій на окуповану територію Кримського півострова.

В МЗС очікують, що візит спеціального представника генерального секретаря Ради Європи Жерара Штудмана до окупованого Криму стане першим кроком, який спонукатиме Російську Федерацію до безумовного дотримання її міжнародних зобов’язань у сфері захисту прав людини.

«Україна закликає міжнародне співтовариство об’єднати зусилля та вимагати від Російської Федерації припинення незаконних дії на суверенній території України, відмовитися від практики розпалювання міжетнічної ворожнечі, ксенофобських та расистських настроїв, політично вмотивованих переслідувань дисидентів та громадських активістів», - заявили в МЗС.

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Як повідомлялося, 25 січня генеральний секретар Ради Європи Торбйорн Ягланд ухвалив рішення відправити до Криму делегацію для оцінки ситуації у сфері прав людини.

Ягланд наголосив, що ця місія буде повністю незалежною і не буде займатися питаннями територіального статусу Криму.

Делегацію очолив дипломат Швеції Жерар Штудман.

Місія розпочала роботу 25 січня, доповідь про результати роботи має бути оприлюднена у лютому-березні.