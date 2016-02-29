Огляд місця злочину без понятих і нанесення травм: В СБУ озвучили подробиці затримання "азовця" Краснова

Про це журналістам на брифінгу у Києві сказав керівник апарату голови Служби безпеки України Олександр Ткачук, повідомляє Крим Реалії.

«Якщо злочинець затримується на місці вчинення злочину, а саме про це йдеться, про зберігання в схованці вибухових речовин, і пристосуваннях, відразу проходить огляд місця події. Цей огляд місця події тривав... від півночі до ранку йшло оформлення. Уявіть собі, на трасі «Київ – Харків» знайти понятих для того, щоб процесуально оформити огляд», – сказав Ткачук.

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На питання, «чи був присутній на місці огляду місця події адвокат Краснова?», Ткачук заявив, що не володіє інформацією. Він також не зміг сказати, чи був присутній адвокат Краснова при оформленні його затримання.

Ткачук визнав, що Краснов отримав травми під час затримання співробітниками СБУ. Представник «Громадянського корпусу Азов» Олександр Алфьоров стверджує, що Краснов був побитий співробітниками СБУ до втрати свідомості і не міг повноцінно брати участь у слідчих діях».

Як повідомляв УНІАН, Краснова затримали в ніч на 28 лютого в Київській області. В СБУ стверджують, що він разом зі своєю подругою Оксаною Шелест влаштував схованку з вибухівкою.

"Краснов разом з Шелест були затримані на автозаправці відразу після закладки криївки, схрону, біля села Щасливе на трасі Київ-Харків", - повідомив керівник апарату голови СБУ.