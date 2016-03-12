Екс-голова Новоайдарської райради заарештований за організацію сепаратистського "референдуму" - СБУ

Як повідомили УНІАН у прес-центрі СБУ, саме голова райради давав доручення депутатам та головам місцевих рад, вирішував питання з надання приміщень для проведення «голосування», організував та контролював роботу «штабу виборчої комісії», а згодом – публікацію результатів «референдуму» в місцевій пресі.

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Зазначається, що під час розслідування, яке тривало понад рік, cлідчі СБУ допитали близько ста учасників та свідків події, провели слідчі експерименти, проаналізували велику кількість документів, фото- та відеоматеріалів, зібрали величезну доказову базу.

«Зловмиснику повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканість України) Кримінального кодексу України. Згідно з рішенням суду, на вирок він чекатиме, перебуваючи під вартою», - йдеться у повідомленні.

Також в СБУ нагадали, що у лютому-березні 2016 року заарештовано трьох організаторів псевдореферендуму в окремих населених пунктах Новоайдарького району, у тому числі двох депутатів та голову однієї з сільських рад.