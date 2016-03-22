Боротьба за звільнення Савченко вступає у вирішальну стадію - Порошенко

Про це йдеться у заяві президента Петро Порошенка, розміщеній на офіційному сайті глави держави. "У боротьбі за звільнення Надії нас підтримує весь світ. І від сьогодні ця боротьба вступає у вирішальну стадію", - наголосив він.

"Я не просто сподіваюся на те, що Надія Савченко повернеться в Україну. Роблю для цього все можливе. І неможливе, здається, теж", - зауважив президент.

Читайте такожРосійський суд засудив Савченко до 22 років ув'язнення

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 22 березня, міський суд Донецька Ростовської області (РФ) засудив Савченко до 22 років в'язниці за статтею "вбивство" КК РФ за загибель російських журналістів Ігоря Корнелюка і Антона Волошина, які незаконно перебували на сході України для інформаційного супроводу російських бойовиків.

Савченко та її захист відкидали звинувачення і заявляли, що на момент загибелі російських журналістів її вже захопили в полон бойовики, і потім силою переправили до Росії. Савченко незаконно утримують у РФ з середини літа 2014 року.