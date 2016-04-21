У Житомирі на відкритті дому культури встановили 3-метрову ляльку-мотанку (фото)

Як передає кореспондент УНІАН, участь у заході взяли керівники міста і області, духовенство, працівники нової установи, громадські активісти, історики та журналісти - загалом близько ста чоловік.

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В рамках урочистого відкриття відбувся мітинг біля пам’ятника Тарасу Шевченку та літературно-музична композиція.

Відсьогодні Дім української культури, або «Український дім», як його вже називають жителі міста, запрацює у Житомирі.

Для цього був відреставрований та переобладнаний старовинний маєток нотаріуса Івана Філіпова.

Для відкриття Дому української культури як етно-мистецького центру з бюджету міста було виділено 1,1 млн грн.

Концепція центру передбачає, що кожна експозиція буде змінюватися щомісячно. Наразі там розміщено експозицію видатних діячів Житомирщини: Івана Виговського, Святослава Ріхтера, та інших .Біля нього встановлено 3 флагштоки з прапорами України, Житомира, Євросоюзу, а також стелу «Український дім». Також встановлено ляльку-мотанку висотою 3,5 метри.

У цьому культурному центрі будуть також діяти школи майстрів, вишиванок, українських витворів, гуртки тощо.

Дім української культури також буде місцем зустрічі інтелігенції, молоді, науковців, місцем проведення майстер-класів і презентацій, розміщенням цікавих виставкових експонатів.

Також він буде співпрацювати зі столичним державним підприємством «Мистецький Арсенал» щодо питань проведення різноманітних заходів.

Відсьогодні у Домі української культури працюватимуть 6 виставкових залів, де представлено велику кількість експонатів - вироби народної творчості, побутові речі і зброя козацької доби, картини житомирських художників.

На відкритті культурного центру виступили: відома українська співачка Ніна Матвієнко, житомирська хорова капела "Орея" та інші. Отець Богдан Свято-Михайлівського кафедрального собору УПЦ КП благословив відкриття Дому української культури. Також встановлену біля центру ляльку-мотанку зареєстрували представники Книги рекордів України як новий рекорд "на найбільшу ляльку-мотанку, яка виготовлена зі збереженням правильних і точних пропорцій та згідно українських традиційних правил народної творчості".

Довідка УНІАН. Маєток адвоката і нотаріуса Філіпова є історичною пам`яткою архітектури місцевого значення, побудованою у стилі бароко у 1903 році.

Раніше у цьому приміщенні знаходилися кілька управлінь Житомирської міської ради та комунальне підприємство.