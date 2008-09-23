Прикордонники «Борисполя» відмовили у в'їзді в Україну 28 узбекам

Прикордонники аеропорту «Бориспіль» відмовили у в’їзді в Україну 28 громадянам Узбекистану, які прибули на території нашої держави літаком «Ташкент-Київ».

Як повідомили УНІАН у Відділі з питань взаємодії із ЗМІ та зв’язків з громадськістю Державної прикордонної служби України, під час співбесіди з’ясувалося, що ця група мала намір працювати в нашій країні. Узбеки повідомили, що вони найнялися на будівництво в Києві, однак за якою адресою, жоден з них вказати не зміг.

Групу зустрічав представник однієї з будівельних фірм, теж іноземець. Він та особа, яка згодом зателефонувала прикордонникам, просили пропустити робітників. Однак на виконання вимог Закону України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства», правоохоронці не мали підстав для пропуску групи. Жоден з прибулих громадян Узбекистану не мав візи відповідного типу, які потрібні всім іноземцям для працевлаштування в Україні. Після такого документального оформлення іноземні робітники сплачують податки, за що зможуть почуватися захищеними від свавілля роботодавців, нещасних випадків на виробництві тощо.

Загалом протягом січня-серпня цього року співробітники Держприкордонслужби на законних підставах відмовили у пропуску до України понад 17 тисячам потенційних незаконних мігрантів .

Сьогодні наша країна є не лише транзитною територією для нелегалів, а й місцем їх накопичення. За висновками ООН 2007 року Україна була четвертою за рівнем накопичення незаконних мігрантів після США, Російської Федерації та Німеччини. У зв’язку з чим питання регулювання міграційних процесів, перебування та працевлаштування громадян інших країн в нашій – справа державної ваги. У такому випадку міграція зможе приносити користь країні та створювати здорову конкуренцію на ринку праці, зазначили у Відділі з питань взаємодії із ЗМІ та зв’язків з громадськістю Державної прикордонної служби України.