Генпрокурор Луценко ознайомився з роботою оновленої приймальні громадян у прокуратурі Одещини

Прокурор Одеської області Олег Жученко доповів, що оновлена приймальня працює за принципом «єдиного простору». Керівник регіонального відомства також зазначив, що крім прокурора профільного відділу звернень, прийом здійснюють чотири співробітники по представнику від профільних напрямків. Це дозволяє громадянину бути прийнятим прокурором, який спеціалізується на вирішенні конкретного питання та найбільш повно володіє необхідними знаннями.

Також, кожний заявник має можливість оперативно отримати інформацію щодо стану розгляду та руху його звернення, а за необхідності участі у розгляді заяви керівників місцевих прокуратур у приміщенні прийому функціонує відеозв’язок, який дозволяє невідкладно зв’язуватися з районними прокурорами.

Крім того, проводячи прийом у другій половині дня, керівництво прокуратури має можливість ретельніше підготуватись та детально вивчити проблеми, з якими звертається особа. Це значно підвищує ефективність та оперативність вирішення питання громадянина та швидкого поновлення його порушених прав.

У ході брифінгу на запитання, як ви оцінюєте роботу нового прокурора області, Генеральний прокурор Юрій Луценко зазначив, що позитивно оцінює роботу Олега Жученка. "Безумовно є недоліки, на які я йому вказую. Сьогодні я приїхав сюди, щоб заслухати резонансні кримінальні справи та заохотити відповідальних за це слідчих та процесуальних керівників. На мою думку Олег Жученко зумів створити дієздатну команду, а головне – дати їй певну енергію. Також поважаю прокурора області за те, що він створив дієвий колектив та постійно комунікує з громадськістю".