СБУ викрила конвертаційний центр, через який ”відмили” 100 млн. грн

Співробітниками Управління Служби безпеки України у Луганській області у взаємодії з регіональною прокуратурою припинено діяльність конвертаційного центру, через який здійснювалися масштабні фінансові оборудки, пов’язані з обслуговуванням “тіньового” сектору економіки.

Як повідомили УНІАН у прес-центрі СБУ, лише протягом чотирьох місяців 2005 року через низку підконтрольних комерційних структур було конвертовано понад 100 млн. грн. У ході оперативно-розшукових та слідчих дій у зловмисників вилучено майже 1,5 млн. грн. готівкою.

За матеріалами Служби безпеки України прокуратурою області було порушено кримінальну справу. Під час досудового слідства встановлено ряд осіб, причетних до функціонування конвертаційного центру та розкрито механізм правопорушення. Як з’ясувалося, оборудку організували кілька місцевих підприємців, які залучили до справи співробітників комерційного банку, котрі порушували вимоги чинного законодавства щодо фінмоніторинга, зловживаючи службовим становищем, сприяли виведенню значних грошових сум до “тіньового” сектору економіки через відкриті у їх банківській установі рахунки.

Переведення коштів у готівку здійснювалося через ланцюжок фіктивних фірм, зареєстрованих на сторонніх осіб – малозабезпечених громадян, які надавали свої документи зловмисникам за мізерну винагороду. Інші підставні особи знімали гроші з банківських рахунків за фіктивними дорученнями. Щоправда, отримані гроші вони нікуди не забирали, залишаючи у касі банку. Згодом ці готівкові суми працівники банку передавали організаторам афери.

Прокуратурою Луганської області пред’явлено обвинувачення у скоєнні злочинів шістьом мешканцям Луганська. До кримінальної відповідальності за ст.28 (вчинення злочину групою осіб за попередньою змовою), ч.1 ст. 205 Кримінального кодексу України (фіктивне підприємництво) притягуються безпосередні організатори конвертаційного центру. Зловживання службовим становищем, що призвело до тяжких наслідків (ч.2 ст.364 Кримінального кодексу України), а також незаконне розголошення інформації інкримінується працівникам банку. Матеріали кримінальних справ уже направлено до суду.