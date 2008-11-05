Кабмін затвердив порядок участі держави в капіталізації банків

Кабінет міністрів України затвердив порядок участі держави в капіталізації банків. Відповідну постанову від 4 листопада 2008 р. № 960 розміщено на сайті уряду.

Згідно з постановою, Національний банк України встановлює критерії, за якими визначається можливість участі держави в капіталізації банків, проводить діагностування банків із залученням аудиторської компанії, за результатами якого має право: рекомендувати учасникам банку збільшити його статутний капітал, зокрема із залученням інвесторів; призначати тимчасову адміністрацію (тимчасовий адміністратор може ухвалити рішення про продаж банку, його частини, реорганізацію банку, зменшення статутного капіталу, пропонувати НБУ ліквідувати банк); вносити на розгляд Кабміну пропозицію про участь держави в капіталізації банку.

Порядок участі держави в капіталізації банків передбачає надання фінансової допомоги банкам шляхом участі держави у формуванні їх статутного капіталу.

Рішення про капіталізацію банків приймає Кабінет міністрів після подання Міністерства фінансів із обов`язковим зазначенням ресурсів капіталізації (кошти Держбюджету, зокрема Стабілізаційного фонду, та облігації внутрішньої державної позики – ОВДП).

У разі придбання акцій в обмін на ОВДП Нацбанк обов`язково повинен викупити облігації за номінальною вартістю з прибутковістю в розмірі облікової ставки на термін їх дії.

Під процедуру капіталізації банків підпадають виключно банки у вигляді відкритих акціонерних товариств.

Капіталізація банку здійснюється після: ухвалення акціонерами або тимчасовим адміністратором банку рішення про необхідність участі держави в капіталізації банку, затвердження програми фінансового оздоровлення банку, передачі у власність держави частки статутного капіталу в розмірі не менше 50% плюс одна акція, розкриття банком інформації про акціонерів, які володіють більше 5% акцій банку, підготовки Мінфіном позитивного висновку щодо можливості капіталізації банку.

Після ухвалення Кабміном рішення про участь держави в капіталізації банку збори акціонерів або тимчасовий адміністратор повинні ухвалити рішення про випуск акцій і збільшення статутного капіталу на суму капіталізації банку.