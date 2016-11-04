В ООН підтвердили законність арешту учасників заворушень в Одесі 2 травня 2014 року

Про це повідомляє Центр новин ООН.

Уважно розглянувши аргументи ініціаторів скарги і відповідь уряду, експерти прийшли до висновку, що виклад ситуації кожної з сторін не суперечить одне іншому.

Надана інформація не дозволила членам Робочої групи прийти до висновку, що затримання цих десяти чоловік носило вибірковий характер.

Як зазначається у висновках Робочої групи, 2 травня в Одесі відбулися запеклі зіткнення між прихильниками «федералізму» і тими, хто підтримував унітарний устрій України. В результаті було вбито 48 осіб. 42 людини згоріли або задихнулися в будівлі Будинку профспілок, який, імовірно, протестувальники закидали «коктейлями Молотова».

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У регулярних доповідях місії ООН зі спостереження за ситуацією з правами людини в Україні зазначається, що розслідування трагічних подій в Одесі просувається надзвичайно повільно.

Довідка УНІАН. 2 травня 2014 року зіткнення почалися в центрі Одеси, де були застрелені кілька людей. Потім активісти прийшли на Куликове поле, на якому розташовувалося наметове містечко сепаратистів. Намети загорілися, почалася пожежа в Будинку профспілок, в якому також загинули люди.