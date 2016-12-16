Ігор Купранець: в Затоці вкрадено землі на двадцять мільйонів доларів

Ігор Купранець повідомив, що під час проведення оперативних заходів поліція встановила: група, яка діє в Одеській області, безпосередньо в Затоці, зародилася саме завдяки виборчому процесу, пише znaj.ua.

"Коли ми почали аналізувати ці моменти, зрозуміли, що вибори в окремо взятому невеличкому регіоні досить нескладно зробити. Для цього необхідно мати діючого голову сільради, паспортиста сільради, підконтрольні правоохоронні органи районного рівня – і все робиться абсолютно просто", – розповів Ігор Купранець.

За його словами, протягом 2015 року у селище, де всього 1400 людей можуть голосувати, завезли 750 людей. Вони упродовж кількох місяців були прописані на території Затоки. Правоохоронці зафіксували факти, коли у квартирі площею 32 кв. м на той час було прописано 70 осіб, а у нежитловому приміщенні однієї з баз відпочинку – 330.

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Заступник глави Нацполіції повідомив, що люди отримували половину грошей у момент прописки, решту їм обіцяли після виборів. Суми варіювалися від 500 до 1000 гривень.

"Місцеві правоохоронні органи не могли цього не бачити, забезпечивши проведення відповідних виборів", – зазначив Ігор Купранець, додавши, що представники ВГО "ОПОРА" виявляли ці факти і повідомляли правоохоронцям. За цими зверненнями були відкриті кримінальні провадження, однак їх закрили на місцевому рівні.

"За нашою інформацією, на сьогодні було роздано землі, ринкова вартість яких 15-20 мільйонів доларів", – зазначив Ігор Купранець, додавши, що слідчі аналізують зібрані докази та проводять досудове розслідування у низці відкритих кримінальних проваджень.

Нагадаємо, поліція провела у Затоці масштабну операцію з припинення діяльності ОЗУ, яке займалося махінаціями із землею в курортній прибережній зоні. До його складу входили чиновники місцевих органів влади, місцеві судді, прокурори, працівники СБУ та поліції.