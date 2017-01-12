Муженко наголосив на необхідності боротьби із хабарництвом у військкоматах

Як йдеться у повідомленні Генштабу ЗСУ у Facebook, про це Муженко сказав під час розширеної наради з керівним складом військових комісаріатів України.

Він наголосив, що робота військових комісаріатів потребує «перезавантаження», виходу на новий рівень з метою якісного комплектування Збройних сил, підтримки та соціальної адаптації військовослужбовців, які пройшли через бойові дії в АТО на сході України.

«Протягом 2016 року Збройні сили України поповнили більше 69 тис. військовослужбовців за контрактом. Це потужний ривок вперед в плані переведення Збройних сил на професійну основу. Але це не знімає актуальності проблеми, адже ми маємо бути готові до того, що військовослужбовці, які відслужили встановлені терміни, можуть звільнятися. Це зобов’язує військові комісаріати проводити більш активну роботу», - сказав начальник Генштабу ЗСУ.

Муженко нагадав, що торік було здійснено ротацію 11 обласних військових комісарів, у першу чергу за рахунок офіцерів, які мають досвід участі в АТО та досвід проходження служби на командних посадах.

Читайте такожМуженко назвав умови підготовки "універсальних солдатів" та головні завдання для ССО

Разом з цим, за словами Муженка, у діяльності військових комісаріатів спостерігалися суттєві недоліки, в тому числі у недотриманні військової дисципліни у деяких з них, що мало негативний вплив на імідж ЗСУ.

«Ми уважно проаналізуємо як досягнуті результати, так і допущені недоліки. Неприпустимими є випадки порушення дисципліни у військових комісаріатах і абсолютно ганебними – випадки хабарництва. Ці негативні явища мають рішуче викорінюватися. За підсумками такого аналізу будуть прийматися кадрові рішення», - заявив Муженко.

Він поставив завдання на поточний рік у тому числі завершити ротацію військових комісарів усіх рівнів на офіцерів, які мають досвід участі в АТО.

Муженко зауважив, що одним із шляхів підвищення ефективності роботи військових комісаріатів має стати переформатування у територіальні Центри комплектування і соціальної підтримки.

«Питання соціальної підтримки людей у місцях проживання після демобілізації або після повернення зі служби є дуже актуальними. Військові комісаріати мають надавати допомогу колишнім військовослужбовцям у соціальній адаптації. Важливо, щоб постійну підтримку з боку військкоматів відчували учасники АТО, їхні родини, і особливо – родини тих військовослужбовців, які загинули під час захисту Батьківщини» - підкреслив Муженко.

Начальник Генштабу наголосив, що прояв такої уваги та людяності має стати невід’ємною складовою у роботі військових комісаріатів.

Він поставив військовим комісарам завдання з формування резерву. Це стосується як оперативного резерву першої черги, який проходитиме збори безпосередньо у бойових частинах, так і оперативного резерву другої черги, який залучатиметься до дій у складі підрозділів територіальної оборони і загонів самооборони з організацією відповідного тренування.