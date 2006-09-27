Кабмін не підтримав запровадження довічного звання міністра

Кабінет Міністрів України не підтримав пропозицію Міністерства праці та соціальної політики України про запровадження довічного звання міністрів для членів уряду.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні під час «гарячої» телефонної лінії в газеті «Комсомольская правда в Украине» міністр праці та соціальної політики України Михайло ПАПІЄВ.

«Пропозицію нашого міністерства не підтримали», - сказав він.

Міністр зазначив, що міністерство, пропонуючи таку норму, керувалося досвідом більшості цивілізованих країн світу, де така норма існує.

Як повідомляв УНІАН, Міністерство праці і соціальної політики ініціювало закріплення довічного звання міністрів за членами уряду. При цьому Мінпраці ініціювало збереження за колишніми членами уряду права на таку саму пенсію, як і для членів уряду, що пішли на пенсію з посади міністра.

Відповідно до статті 60, запропонованої Мінпраці, досягнувши встановленого законодавством пенсійного віку, а також у разі визнання інвалідом І або ІІ групи або за наявності страхового стажу (25 років для чоловіків і 20 років для жінок), члену Кабінету Міністрів України призначається пенсія у розмірі 70% місячної заробітної плати. За кожен повний рік роботи понад 25 років для чоловіків і 20 років для жінок пенсія за віком і пенсія за інвалідністю збільшується на один відсоток, але не більше ніж до 80% (включно) місячної заробітної плати.

У разі зміни розміру заробітної плати працюючим членам Кабінету Міністрів України відповідно пропонувалося здійснювати перерахунок раніше призначених пенсій.

При цьому та частина пенсії, яка не перевищує розміру пенсії з солідарної системи, призначеної відповідно до Закону України "Про загальнообов`язкове державне пенсійне страхування", повинна виплачуватися за рахунок коштів Пенсійного фонду України. Решта грошей - за рахунок державного бюджету.